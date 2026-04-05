مرقص مشيداً بمواقف الرئيس عون من بكركي: مواقفه ومبادراته تؤكد ثوابت الدولة

05-04-2026 | 08:13
مرقص مشيداً بمواقف الرئيس عون من بكركي: مواقفه ومبادراته تؤكد ثوابت الدولة
أشاد وزير الإعلام بول مرقص في بيان "بالمواقف والمبادرات الوطنية التي أدلى بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم من بكركي"، معتبراً أنها تعبّر" بوضوح عن ثوابت الدولة اللبنانية وتمسكها الكامل بمسؤولياتها السيادية".
 
 
وأكد أن ما" قاله فخامته عن أن التفاوض ليس تنازلاً والديبلوماسية ليست استسلاماً واشارته إلى أن الاتصالات مستمرة لوقف القتل والدمار، وسواها من المواقف الوطنية، يعكس إرادة راسخة لدى الدولة في بسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يحفظ وحدة لبنان واستقراره ويصون مؤسساته الشرعية".


كذلك، نوّه الوزير مرقص بتشديد رئيس الجمهورية على" ضرورة منع الفتنة بكل أشكالها، ورفض أي خطاب أو ممارسة من شأنها الإساءة إلى السلم الأهلي"، مشدداً على أن هذه المواقف تشكل" دعوة جامعة لكل اللبنانيين للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتعزيز مناخ التهدئة والتضامن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة".


وختم وزير الإعلام مؤكداً أن" حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية قصوى، وأن التمسك بالوحدة الداخلية هو السبيل الأساس لمواجهة التحديات الراهنة".

