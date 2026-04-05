في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟

قبيل الإنذار الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، جال " " في عدد من أحيائها، فتبين أنّ مواطنين كانوا يتجولون فيها وإن كانت الحركة خجولة، ناهيك عن أن هناك متاجر افتتحت أبوابها ومارست نشاطها كالمُعتاد.



إلى ذلك، فإنّ العديد من المواطنين دخل إلى منازله لتفقدها، فيما هناك متاجر كانت مفتوحة بعد تضررها جزئياً، وبداخلها تُرك كلُّ شيء.



المشهد في الضاحية يعكسُ وجهاً من وجوه الصمود، فالمواطنون لم يتركوها رغم التهديدات المستمرة والقصف المُتصاعد.





