"نعيم قاسم مستهدف".. إقرأوا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"

تحدثت تقارير إسرائيلية جديدة عن قدرات " " العسكرية، مشيرة إلى أن ما تبقى من قدرات الحزب يمكِّنه من إطلاق ما يقارب 200 قذيفة صاروخية ومسيَّرة على العمق لمدة 5 أشهر أخرى فقط تقريباً.



وفي السياق، قالت القناة الـ"12" إنَّ "حزب الله" يعمل وفقاً لمنهجية "اقتصاد التسليح" للحفاظ على قدراته النارية الهائلة على المدى ، مع إدارة دقيقة لمخزونه المتبقي من الصواريخ والقذائف.



ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن "حزب الله" لا يزال يمتلك مئات منصات الإطلاق، معظمها منتشر شمالي نهر الليطاني.



ويهدفُ "الحزب" من وراء نشر ترسانته العسكرية داخل المنازل الخاصة، وفي المناطق المدنية المكتظة بالسكان، إلى فرض صعوبة على تحديد مواقعه، والحيلولة دون تدميرها من قبل القوات الجوية الإسرائيلية، وهو ما يشكّل تحدياً عملياتياً كبيراً للقوات، وفق تقديرات تل أبيب.



وإلى جانب القدرة الصاروخية، كشف الجيش الإسرائيلي نقاط ضعف كبيرة في قيادة حزب الله وهيكله العملياتي، مشيراً إلى "انعزال تام بين قيادة الحزب المركزية في والقوات العاملة على الأرض في جنوبي ".



وتجزم تقديرات الجيش الإسرائيلي أيضاً بـ"انخفاض في الروح المعنوية بين عناصر الحزب"، وهو ما ينعكس بصورة واضحة في تقلُّص التحاق عناصره بالصفوف، فضلاً عن هروب العناصر شمالاً، لتجنب المواجهة المباشرة مع قوات الجيش الإسرائيلي.



وفي الوقت نفسه، وجّه مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى رسالة حازمة إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن تطالب بفصل تام بين جبهتي الحرب واللبنانية.



ووفقاً لمصادر في تل أبيب، تقرر "استمرار الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ومضاعفتها خلال الأسابيع المقبلة، حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع ".



وألمحت القناة الإسرائيلية إلى أن "الهدف الإسرائيلي هو تحويل المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني إلى "منطقة مدمَّرة" وتجريدها تماماً من السلاح، بحيث لا يتمكن عناصر حزب الله من العودة إليها.



وأوضحت المصادر أن "الأمن الحقيقي لسكان الإسرائيلي لن يتحقق إلا بتجريد منطقة الجنوب اللبناني من السلاح، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو الجيش اللبناني".



وفي الوقت نفسه، وجَّهت إسرائيل تهديداً مباشراً لقيادة حزب الله الحالية، وأكدت مصادر أمنية لقناة " 12" أن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، مُستهدف بالاغتيال، وأضافت: "أنه في مرمى بصرنا، ولن نتردد في التحرك حالما تسنح الفرصة العملياتية".





