تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
يوم عصيب على الضاحية والجناح.. 8 غارات والاستهدافات عنيفة
Lebanon 24
05-04-2026
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
غارات إسرائيلية عنيفة شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، إذ شنّت طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت عدداً من المناطق ضمن الضاحية إضافة إلى حي سكني في منطقة الجناح -
جنوب لبنان
.
ومنذ الساعة الـ12 ظهراً، تم إحصاء 8 غارات إسرائيلية على الضاحية والجناح حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وقد توزّعت على النحو التالي:
- محطة الأمانة - أوتستراد السيد هادي
- الجناح - مقابل تلفزيون الميادين
- مجمع
سيد الشهداء
- الرويس (غارتان)
- الجناح - خلف مستشفى الحريري
- أوتستراد السيد هادي - محيط المشرفية (بناية الزغلول)
- حي ماضي - خلف صيدلية مازن (غارتان)
ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان "
حزب الله
"، اليوم الأحد، استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة السواحل
اللبنانية
وذلك باستخدام صاروخ "
كروز
بحري".
وأكد "الحزب" في بيان أنه استهدف البارجة بعدما تم رصدها لساعات، مشيراً إلى أنه تمت إصابتها بشكل مباشر ومؤكد.
مستشفى الحريري
سيد الشهداء
جنوب لبنان
يوم الأحد
اللبنانية
حزب الله
الحريري
إسرائيل
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-04-05
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
23:01 | 2026-04-05
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:02 | 2026-04-05
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:04 | 2026-04-05
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
16:30 | 2026-04-05
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
15:04 | 2026-04-05
استشهاد مسؤول عسكري بحزب الله في الغارة على الجناح اليوم
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24