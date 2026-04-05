تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

يوم عصيب على الضاحية والجناح.. 8 غارات والاستهدافات عنيفة

Lebanon 24
05-04-2026 | 09:38
A-
A+
يوم عصيب على الضاحية والجناح.. 8 غارات والاستهدافات عنيفة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غارات إسرائيلية عنيفة شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، إذ شنّت طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت عدداً من المناطق ضمن الضاحية إضافة إلى حي سكني في منطقة الجناح - جنوب لبنان.

ومنذ الساعة الـ12 ظهراً، تم إحصاء 8 غارات إسرائيلية على الضاحية والجناح حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وقد توزّعت على النحو التالي:

- محطة الأمانة - أوتستراد السيد هادي 

- الجناح - مقابل تلفزيون الميادين 

- مجمع سيد الشهداء - الرويس (غارتان)

- الجناح - خلف مستشفى الحريري 

- أوتستراد السيد هادي - محيط المشرفية (بناية الزغلول)

- حي ماضي - خلف صيدلية مازن (غارتان)


ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية وذلك باستخدام صاروخ "كروز بحري".


وأكد "الحزب" في بيان أنه استهدف البارجة بعدما تم رصدها لساعات، مشيراً إلى أنه تمت إصابتها بشكل مباشر ومؤكد.
مستشفى الحريري

سيد الشهداء

جنوب لبنان

يوم الأحد

اللبنانية

حزب الله

الحريري

إسرائيل

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24