يوم عصيب على الضاحية والجناح.. 8 غارات والاستهدافات عنيفة

غارات إسرائيلية عنيفة شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، إذ شنّت طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت عدداً من المناطق ضمن الضاحية إضافة إلى حي سكني في منطقة الجناح - .



ومنذ الساعة الـ12 ظهراً، تم إحصاء 8 غارات إسرائيلية على الضاحية والجناح حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وقد توزّعت على النحو التالي:



- محطة الأمانة - أوتستراد السيد هادي



- الجناح - مقابل تلفزيون الميادين



- مجمع - الرويس (غارتان)



- الجناح - خلف مستشفى الحريري



- أوتستراد السيد هادي - محيط المشرفية (بناية الزغلول)



- حي ماضي - خلف صيدلية مازن (غارتان)





ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان " "، اليوم الأحد، استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة السواحل وذلك باستخدام صاروخ " بحري".





وأكد "الحزب" في بيان أنه استهدف البارجة بعدما تم رصدها لساعات، مشيراً إلى أنه تمت إصابتها بشكل مباشر ومؤكد.