نداء عاجل من كاهن رميش: المساعدات تكفينا لمدة شهرين

قال كاهن رعية رميش الأب إن "كل الطرقات المحيطة برميش مقفلة تماماً"، مشيراً إلى أنه "لا يمكنُ نقل الحالات المرضية الى المستشفيات"، وأضاف: "نعيش قلقاً على مصيرنا، والمساعدات الغذائية تكفينا لمدة شهرين".







وطالب الاب العميل بإيصال مستشفى ميداني إلى رميش بأقرب وقت، وقال: "في الأيام الماضية فقدت امرأة حامل جنينها وتوفي شخص بعدما تعذّر نقلهما إلى المستشفى".

