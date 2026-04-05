الصمد: نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة قيامة لبنان عبر تحرير أرضه من العدو الاسرائيلي

هنأ النائب اللبنانيين بمناسبة المجيد، متمنياً في بيان أن "يتجاوز اللبنانيون الظروف الصعبة التي يعانون منها".

وأعرب عن أمله في "أن تشهد الايام المقبلة عبر تحرير أرضه من العدو الاسرائيلي ووضع حد لاجرامه بحق الارض والبشر والحجر في وطننا ".





وكان الصمد استقبل في منزله في بلدة بخعون - رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات ووفوداً راجعته في قضايا خاصة وعامة.