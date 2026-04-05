تسجيل منسوب للرئيس تمام سلام.. ومكتبه يوضح

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ما يلي:

"يتم التداول عبر الواتس آب بتسجيل صوتي يزعم ناشروه أنه صوت الرئيس تمام سلام. يهم المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام أن يوضح أن هذا التسجيل غير صحيح وهو عار من الصحة والصوت ليس صوت الرئيس سلام فاقتضى التوضيح" .