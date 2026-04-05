لبنان
جنبلاط يواصل اجتماعاته لإدارة ملف النزوح: الطريق طويل وعلينا العمل مع الجميع لإبعاد شبح الفتنة
Lebanon 24
05-04-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً تشاورياً مع خلية الأزمة في إقليم الخروب وفاعليات المنطقة المنخرطة في الاستجابة الإنسانية، خُصِّص للبحث في سبل التعاون لتخطّي أزمة النزوح والأوضاع التي تعصف بلبنان.
وشكل الاجتماع محطة أساسية لتوحيد الجهود، ومناقشة سبل الصمود وتفادي الانزلاق نحو الفتنة.
بدايةً، تحدّث النائب جنبلاط، فقال: "أشكركم على الجهد الذي تبذلونه، فأهل الإقليم دائمًا، وفي كل مرحلة من أزمات
لبنان
، هم في الطليعة".
أضاف: "الحرب قد تطول، وإذا حصل وقف إطلاق نار في
إيران
، فهذا لا يعني أن الحرب في لبنان ستنتهي غدًا، لأن نتنياهو، في تصريحاته، يتحدث عن توسيع عملياته في لبنان، وعلينا أن نتوقّع الأسوأ. نحن لا نستطيع السيطرة على قرارات الحرب والسلم، فهذا القرار بيد
الولايات المتحدة
الأميركية وإيران وإسرائيل، لكننا في لبنان نستطيع السيطرة على عدة أمور، وأهمها إبعاد الفتنة، لأن التوتر بدأ يظهر على الأرض. للأسف، بعض الأحزاب وبعض
وسائل الإعلام
التي تلعب على هذا الوتر قد نسيت التاريخ، وهي تهاجم الجيش، هذه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال صامدة، وعلينا الانتباه. كما علينا أن نتحمّل كما فعلنا في الأعوام 2006 و2024، واليوم في 2026. نحن نقوم بما يتوجب علينا، وهو عمل إنساني، وإخواننا الشيعة هم أهلنا وأبناء هذا الوطن، وهم أيضًا يعانون".
وتابع: "في جولتنا على رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء
والأحزاب، ركّزنا على أهمية إبعاد الفتنة، ومساعدة المستشفيات والمستوصفات والمجتمع المضيف، وأهمية تكثيف الإجراءات الأمنية في
بيروت
والجبل. وسيكون لنا لقاء مع رئيس الجمهورية للبحث في الملف الأمني على وجه الخصوص".
ولفت جنبلاط إلى أن "المستفيد الوحيد من الفتنة هو
إسرائيل
، لذلك على الجميع، من مسؤولين ونواب ووزراء وأحزاب سياسية، التشاور لتفاديها. وعلينا أخذ العبر من التاريخ، فعندما يهتزّ الجيش، يهتزّ البلد كله، لذا يجب عدم العودة إلى تلك الأيام".
مداخلات
وتخلّل اللقاء مداخلات عدة تمحورت حول واقع النزوح والتحديات التي تواجه الجهات المعنية، لا سيّما لجهة تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين في ظل الأعداد الكبيرة في مراكز الإيواء والمنازل، فضلًا عن أهمية الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز صمود الأهالي والنازحين على حد سواء، في حال طال أمد الحرب.
الاجتماع الحزبي
وعقب الاجتماع مع فاعليات إقليم الخروب، عقد جنبلاط اجتماعًا حزبيًا حول ملف إدارة النزوح أيضاً، مع وكلاء داخلية ومديري فروع ومسؤولي مؤسسات رافدة للحزب، حضره وزير الزراعة نزار هاني، النائب بلال عبدالله، النائب السابق علاء الدين ترو،
المدير العام
لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص، مفوض الداخلية يوسف دعيبس، مفوض الشباب عارف أبو فراج، قائد عام جمعية الكشاف التقدمي زاهر العنداري، أمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، وكيل الداخلية ميلار السيد، ووكلاء الداخلية السابقين: منير السيد، عدنان حسين، محمد عبد العزيز بو عرم، الدكتور سليم السيد والدكتور بلال قاسم.
وشكر جنبلاط الحاضرين على "الدور الوطني والإنساني" الذي يقومون به ضمن أعمال خلية الأزمة المركزية، مناقشاً مختلف تفاصيل الاستجابة الإنسانية. كما أكّد أنّ عمل "التقدمي" في الاستجابة لأزمة النزوح يأتي "انطلاقاً من ثوابت سياسية ووطنية راسخة. فهذا الأداء يهدف لتكريس نهج وطني يواجه أي محاولة للانغلاق أو الانعزال، وبالتالي يحمي الوطن من شرّ الاحتقان الطائفي الذي يُولّد توترات واشتباكات".
