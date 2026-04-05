هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـالبرق

لبنان
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
05-04-2026
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئيا ًمع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن االمتوقع أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من المساء. كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام
القادمة
، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من ظهر الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره شمال غرب
تركيا
، يستمر تأثيره حتى ظهر يوم السبت المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في
بيروت
بين 15 و24، في
طرابلس
بين 13 و23 وفي
زحلة
بين 9 و22 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع رياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، فيما ستتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن االمتوقع أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من المساء. كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءا من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، يتحسن الطقس نسبيا اعتبارا من المساء.
- الحرارة على الساحل من 10 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج - حرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي: 1019 HPA، أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,21 - ساعة غروب الشمس: 19,01
مواضيع ذات صلة
أمطار ورياح نشطة وثلوج.. هكذا سيكون طقس الغد
Lebanon 24
أمطار ورياح نشطة وثلوج.. هكذا سيكون طقس الغد
06/04/2026 06:10:32
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة على حافة الحرب والمنظّمات الأممية تستعدّ لـ"حرب غير مضبوطة" في لبنان
Lebanon 24
المنطقة على حافة الحرب والمنظّمات الأممية تستعدّ لـ"حرب غير مضبوطة" في لبنان
06/04/2026 06:10:32
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
06/04/2026 06:10:32
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": هكذا تخدم إستراتيجية "حرق العشب" في جنوب لبنان "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": هكذا تخدم إستراتيجية "حرق العشب" في جنوب لبنان "حزب الله"
06/04/2026 06:10:32
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
22:59 | 2026-04-05
05/04/2026 10:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:01 | 2026-04-05
05/04/2026 11:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:02 | 2026-04-05
05/04/2026 11:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-04-05
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
23:01 | 2026-04-05
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:02 | 2026-04-05
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:04 | 2026-04-05
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
16:30 | 2026-04-05
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
15:04 | 2026-04-05
استشهاد مسؤول عسكري بحزب الله في الغارة على الجناح اليوم
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
