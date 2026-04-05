لبنان

هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"

05-04-2026 | 10:11
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـالبرق
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئيا ًمع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
 
 
وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن االمتوقع أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من المساء. كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.


وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من ظهر الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره شمال غرب تركيا، يستمر تأثيره حتى ظهر يوم السبت المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع رياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، فيما ستتساقط أمطار متفرقة أحيانا ومن االمتوقع أن تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من المساء. كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءا من 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، يتحسن الطقس نسبيا اعتبارا من المساء.



- الحرارة على الساحل من 10 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 18 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.



- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80  %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج - حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 1019 HPA، أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,21  - ساعة غروب الشمس: 19,01

أمطار ورياح نشطة وثلوج.. هكذا سيكون طقس الغد
المديرية العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

القادمة

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

