هل بدأ "الحصار البري"؟

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّ التهديد الإسرائيلي لطريق المصنع بين لبنان وسوريا قد يُمهد لحصار بري تسعى إسرائيل لفرضه على لبنان، وذلك انطلاقاً من البوابة الرئيسية التي توصل بيروت ودمشق.
واعتبرت المصادر أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تهريب سلاح بين لبنان وسوريا لا تستهدف "حزب الله" فقط، بل أيضاً تطالُ النظام السوري الجديد، وهي تقدم ادعاءات تفيد بأن الجهات السورية لم تضبط عمليات التهريب، في حين أن دمشق نفت أن تكون منافذها الحدودية قد سمحت بأي عملية نقل سلاح أو أعتدة عسكرية.
وذكرت المصادر أنّ هناك مخاوف من توسيع إسرائيل لهجماتها على معابر أخرى، ما يجعل لبنان معزولاً تماماً عبر الطرق البرية.