هل بدأ "الحصار البري"؟

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنّ التهديد لطريق المصنع بين وسوريا قد يُمهد لحصار تسعى لفرضه على لبنان، وذلك انطلاقاً من البوابة الرئيسية التي توصل ودمشق.



واعتبرت المصادر أن المزاعم بشأن تهريب سلاح بين لبنان وسوريا لا تستهدف " " فقط، بل أيضاً تطالُ النظام السوري الجديد، وهي تقدم ادعاءات تفيد بأن الجهات لم تضبط عمليات التهريب، في حين أن نفت أن تكون منافذها الحدودية قد سمحت بأي عملية نقل سلاح أو أعتدة عسكرية.



وذكرت المصادر أنّ هناك مخاوف من توسيع إسرائيل لهجماتها على معابر أخرى، ما يجعل لبنان معزولاً تماماً عبر الطرق البرية.