سلسلة من العمليات.. إليكم ما نفّذه "حزب الله" اليوم

نفذ سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة والمكثفة استهدفت تجمعات ومواقع وبنى تحتية تابعة للجيش . وفي تطور بارز، استهدف حزب الله بارجة عسكرية إسرائيلية على بعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل بصاروخ كروز بحري، بعد رصد دقيق لساعات، مؤكداً إصابتها بشكل مباشر أثناء تحضيرها لاعتداءات على الأراضي اللبنانية.



وعلى البرية، تركزت الاستهدافات الصاروخية على تجمعات لجنود وآليات العدو في بلدة عيناتا اللبنانية، وتحديداً في منطقة "السدر" وتلة "غدماثا"، حيث طالتها عدة بصليات صاروخية متتالية.

كما شملت الاستهدافات تجمعات ومواقع في المالكية وكفرسولد، بالإضافة إلى شن هجوم بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة "زرعيت"، وقصف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بصليات صاروخية.



وفي إطار التحذير الذي وجهه حزب الله لمستوطنات ، طال القصف الصاروخي مستوطنتي "أفيفيم" و"يرؤون"، إلى جانب استهداف بنى تحتية عسكرية في مستوطنتي "يسود همعلاه" و"كتسرين" في السوري المحتل.



