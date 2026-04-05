لبنان

عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-04-2026 | 15:00
A-
A+
عن حركة أمل.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
عن حركة أمل.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟ photos 0
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً قال فيه إن "حركة أمل في لبنان تُشارك في القتال ضد إسرائيل إلى جانب حزب الله".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "إلى جانب مكانتها السياسية البارزة، بقيادة نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، تحافظ حركة أمل على جهاز عسكري نشط خلال القتال"، وأضاف: "تمتلك أمل بنية تحتية عسكرية، وعناصر مسلحة، وقدرات عملياتية، وتعمل بالتنسيق مع حزب الله".

وأكمل: "يتجلى ذلك في منشورات حديثة توثق مقتل عناصر أمل منذ بداية القتال الحالي ضد إسرائيل (آذار 2026)، مما يشير إلى تورط الحركة المباشر في القتال إلى جانب حزب الله".

وتابع: "علاوة على ذلك، كشفت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن مستودع أسلحة تابع لحركة أمل في الخيام، يحتوي على ألغام، ومدافع رشاشة، وبنادق، وقذائف، ومعدات عسكرية أخرى".

وأضاف: "خلال حرب 2023-2024، قُتل عشرات من عناصر أمل في المعارك. وفعلياً، لا تقتصر الشراكة بين أمل وحزب الله على المجال العسكري فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المستوى السياسي والمؤسسي، حيث تعمل المنظمتان ككتلة موحدة للحفاظ على سلطتهما ونفوذهما في لبنان".

ويقول التقرير إن "حركة أمل وحزب الله تشكلاً هيكلاً سياسياً واجتماعياً وأمنياً يهمين على الساحة الشيعية في لبنان"، وأضاف: "لا يقتصر الصدام مع إسرائيل في الساحة اللبنانية على حزب الله وحده، بل يشمل طيفاً واسعاً من المنظمات العاملة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك جهات شيعية إلى جانب منظمات أخرى. وفي هذا السياق، يعمل محور شيعي متكامل بقيادة حزب الله، فيما تُعدّ حركة أمل شريكاً فاعلاً فيه سياسياً وتنظيمياً وعملياتياً".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسيطرُ على النازحين".. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:01 | 2026-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:02 | 2026-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:12 | 2026-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-04-05
Lebanon24
23:01 | 2026-04-05
Lebanon24
23:02 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
23:12 | 2026-04-05
Lebanon24
23:05 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
