عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟

نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية تقريراً جديداً قال فيه إن " في تُشارك في القتال ضد إلى جانب ".



التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنه "إلى جانب مكانتها السياسية البارزة، بقيادة ، رئيس اللبناني، تحافظ حركة أمل على جهاز عسكري نشط خلال القتال"، وأضاف: "تمتلك أمل بنية تحتية عسكرية، وعناصر مسلحة، وقدرات عملياتية، وتعمل بالتنسيق مع حزب الله".



وأكمل: "يتجلى ذلك في منشورات حديثة توثق مقتل عناصر أمل منذ بداية القتال الحالي ضد إسرائيل (آذار 2026)، مما يشير إلى تورط الحركة المباشر في القتال إلى جانب حزب الله".



وتابع: "علاوة على ذلك، كشفت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن مستودع أسلحة تابع لحركة أمل في الخيام، يحتوي على ألغام، ومدافع رشاشة، وبنادق، وقذائف، ومعدات عسكرية أخرى".



وأضاف: "خلال حرب 2023-2024، قُتل عشرات من عناصر أمل في المعارك. وفعلياً، لا تقتصر الشراكة بين أمل وحزب الله على المجال العسكري فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المستوى السياسي والمؤسسي، حيث تعمل المنظمتان ككتلة موحدة للحفاظ على سلطتهما ونفوذهما في لبنان".



ويقول التقرير إن "حركة أمل وحزب الله تشكلاً هيكلاً سياسياً واجتماعياً وأمنياً يهمين على الساحة في لبنان"، وأضاف: "لا يقتصر الصدام مع إسرائيل في الساحة على حزب الله وحده، بل يشمل طيفاً واسعاً من المنظمات العاملة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك جهات إلى جانب منظمات أخرى. وفي هذا السياق، يعمل محور متكامل بقيادة حزب الله، فيما تُعدّ حركة أمل شريكاً فاعلاً فيه سياسياً وتنظيمياً وعملياتياً".

