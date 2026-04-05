اسرائيل تزعم العثور على شهادات تأهيل واسلحة لقوة الرضوان في مدرسة جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي،أفيخاي ، عبر منصة اكس، أنه عثر على شهادات تأهيل لعناصر وحدة قوة وكتب ارشاد لتشغيل قذائف RPG وقذائف صاروخية ومنصات إطلاق داخل مدرسة في .



🔸تواصل قوات لواء غولاني عملياتها البرية بهدف توسيع نطاق منطقة التأمين حيث عثرت القوات داخل مدرسة على كمية كبيرة من المعدات التابعة لحزب الله الإرهابي شملت معدات عسكرية وملابس تابعة لحزب الله وشهادات إتمام دورات تدريبية لوحدة قوة الرضوان وكتب ارشاد لتشغيل قذائف RPG وصواريخ أرض-أرض ومنصات اطلاق.



🔸كما عثر على طرود أُرسلت من إلى القرى في .



🔸كما وتم العثور بالقرب من المدرسة على مخزن إضافي من المعدات العسكرية والوسائل القتالية ومنها سترات وخوذات عسكرية وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع.

