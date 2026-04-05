Advertisement
لبنان
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: عدد قتلى حزب الله بلغ ألف قتيل
Lebanon 24
05-04-2026
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، الأحد، في تقييمه للوضع في
جنوب لبنان
إن عدد قتلى
حزب الله
بلغ ألف قتيل، وسيستمر هذا العدد في الارتفاع، وستتفاقم الخسائر التي لحقت به.
وأضاف: "نزع سلاح حزب الله هو هدف قائم منذ ما قبل الحملة الحالية، وستساهم هذه الحملة في تحقيقه".
وتابع: "نحن نقاتل داخل
لبنان
دفاعا عن نهاريا والبلدات الشمالية، ولضمان أمن سكانها على المدى البعيد. لقد أُتيحت لنا فرصة لتغيير الواقع الأمني، ولن نفوّت هذه الفرصة".
وعقد زمير اجتماعا الأحد مع رئيس بلدية نهاريا وأعضاء فريق الاستجابة للطوارئ المحلي في شتولا، وتحدث
رئيس الأركان
معهم بشأن الوضع العملياتي، وأكد على أهمية صمود المدنيين الذي أظهره
القادة
المحليون.
وأوضح زامير: "لقد وجّهنا إنذارات مسبقة للسكان في مناطق لبنان لحمايتهم. وعودتهم مرهونة بنزع السلاح جنوب نهر
الليطاني
. إننا نتطلع إلى إزالة التهديد المباشر لكم، يا سكان
الشمال
. ونعمل بشكل منهجي على قمع خطر النيران، مستخدمين كل الإمكانيات المتاحة لدينا. ونعمل في مناطق مختلفة من لبنان لتوفير الأمن لسكان الشمال وجميع مواطني
إسرائيل
- حزب الله يتكبد خسائر فادحة، وسنواصل تعميقها".
وذكر: "نعمل على جبهتين؛
الجبهة
الشمالية جبهة إضافية ومركزية إلى جانب
إيران
. ونرى أن الإنجازات التي حققناها ضد إيران تؤثر أيضا على حزب الله".
وختم: "إن صمودكم جزء لا يتجزأ من جهودنا. أود أن أعرب عن تقديري العميق لقيادتكم وقوتكم ودعمكم للجيش الإسرائيلي وهذا ما يمنحنا القدرة على الاستمرار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل إبعاد حزب الله عن حدودنا والعمليات مستمرة
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل إبعاد حزب الله عن حدودنا والعمليات مستمرة
06/04/2026 07:18:22
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نقاتل ضد حزب الله في لبنان بهدف إيجاد واقع أمني أفضل
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نقاتل ضد حزب الله في لبنان بهدف إيجاد واقع أمني أفضل
06/04/2026 07:18:22
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل الإصرار على نزع سلاح حزب الله وهذا مطلب لن نتخلى عنه
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل الإصرار على نزع سلاح حزب الله وهذا مطلب لن نتخلى عنه
06/04/2026 07:18:22
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان
06/04/2026 07:18:22
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
رئيس أركان الجيش
رئيس الأركان
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حزب الله
الليطاني
إسرائيل
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
22:59 | 2026-04-05
05/04/2026 10:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
Lebanon 24
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:01 | 2026-04-05
05/04/2026 11:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
Lebanon 24
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:02 | 2026-04-05
05/04/2026 11:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أفكار فرنسية لوقف النار لم تتقدم بعد
Lebanon 24
أفكار فرنسية لوقف النار لم تتقدم بعد
23:12 | 2026-04-05
05/04/2026 11:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-04-05
العدوان الاسرائيلي يتصاعد وعون يوجه أقسى رسالة لـ"الحزب":شو جاييني من الحرب تبعك؟"
23:01 | 2026-04-05
التهديد الاسرائيلي بقصف معبر المصنع يختبر الضمانات الاميركية للبنان
23:02 | 2026-04-05
الضاحية الجنوبية مجددا في مرمى النيران.. اليونيفيل: هجمات"حزب الله"وإسرائيل قرب مواقعنا"قد تستدعي رداً نارياً"
23:04 | 2026-04-05
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
23:12 | 2026-04-05
أفكار فرنسية لوقف النار لم تتقدم بعد
23:05 | 2026-04-05
أولوية فرنسا حماية اليونيفيل ومنع انزلاق الوضع في الجنوب إلى مواجهة أوسع
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 07:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
