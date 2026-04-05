مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

في أجواء الفصح وأحد القيامة لا قيامة للبنان في ظل عدوان إسرائيلي يضرب خبط عشواء لا يقيم وزناً لعيد ولا يميز بين رجل وامرأة وطفل.... على مجزرةٍ نام اللبنانيون وعلى مذبحة استيقظوا وما بدّلوا تبديلا.... كفرحتى كانت نموذجاً مضرجاً بالدماء البريئة.... في القرية الوادعة المتكئة على كتف صيدا ظنَّ المقتلَعون من أرضهم وبيتهم نزوحاً قهرياً أنهم في مأمن من عدو ظالم... لكن نار العدوان لاحقتهم وفتكت بهم تحت جنح الظلام... سبعة شهداء منهم ستةٌ من عائلة واحدة سقطوا بلحظة... وبين هؤلاء أطفالٌ... وأصغرُ النعوش أثقلُها.

وإلى كفرحتى غطت الوقائع العدوانية منذ الفجر عشرات البلدات الجنوبية وكانت للضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها حصة وازنة اعتباراً من ظهر اليوم حين بدأت الغارات الجوية ترمي حممها على المباني السكنية في حارة حريك والرويس والجاموس والمشرفية وغيرها وكذلك في منطقة الجناح حيث سقط أربعة شهداء ونحو أربعين جريحاً.

أما البقاع فكانت حصتُه إنذاراً إسرائيلياً لمنطقة معبر المصنع الحيوي على الحدود - تمهيداً لقصفها. هذا التهديد فجَّر حالاً من التوتر والفوضى منذ مساء أمس حيث اتُخذت إجراءات احترازية فأبعد الأمن العام عناصره عن الموقع للمعبر وتم نقل الشاحنات. في المقابل واصلت المقاومة توجيه ضرباتها للعدو سواءً من خلال تصديها لقوات الإحتلال المتوغلة في بلدات حدودية أو من خلال إطلاق الصواريخ والمسيّرات الإنقضاضية على أهداف في المستوطنات الشمالية.

وفي تطور بارز أعلنت المقاومة أنها استهدفت بصاروخ كروز بحري بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية مؤكدة إصابتها بشكل مباشر وقد أنكر العدو حصول هذا الإستهداف.

في الشأن الداخلي وعلى جناح عيد الفصح المجيد انتقل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى بكركي حيث أطلق رزمة من المواقف إذ أكد أن الإتصالات مستمرة لوقف الجنون في وردّ على من انتقَدَ دعوته إلى التفاوض معها قائلاً: "شو جاييني من الحرب تبعك" واعتبر أن من يتهجم على الجيش بلا شرف وشدد على أن السلم الأهلي خط أحمر. وتطرق عون إلى قضية السفير الإيراني محمد رضا شيباني قائلاً إنه ليس سفيراً لأنه لم يقدم أوراق اعتماده ومشدداً على أن شيباني موجود في السفارة الإيرانية من دون صفة ووظيفة.

وعلى خط إيراني آخر يبدو الجميع في حال ترقب لما بعد مهلة دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية التي تنتهي غداً والتي هدد بفتح أبواب الجحيم بعدها إذا لم يُـبرَم اتفاق وفق شروطه. من جانبها رفضت طهران إنذار ترامب وقالت له: أبواب الجحيم ستُفتح لكم. أما إسرائيل فواصلت ركوب موجة التصعيد والتهديد قائلة إن أمامنا أسبوعاً آخر على الأقل من القتال العنيف ضد إيران.

مقدمة تلفزيون "أم تي في"

"شو جاييني من الحرب تَبَعَك؟ التفاوضُ ليس تنازلاً والديبلوماسيّةُ ليست استسلاماً". إنها الصرخةُ المسؤولة التي أطلقها رئيسُ الجمهوريّة العماد جوزاف عون من الصرح البطريركيّ في بكركي. ففي أحدِ القيامة، أكد المؤتَمَنُ على الوطن أن لا قيامةَ للبنان، وأن لا دحرجةَ للحجر، إذا واصل البعضُ تجاهلَ الحقائقِ الإستراتيجيّة والإستمرارَ في حرب عبثية، كما وصفها عون. ومع أنّ رئيس الجمهورية لم يُسمِّ أيَّ طرفٍ بالإسم، لكنّ الرسالةَ واضحة، والمعنيَّ بالرسالةِ واضحٌ أيضاً. إنه حزبُ الله. الحزبُ الذي تفرّد بقرار الحربِ والسلمِ في الثاني من آذارَ الفائت متجاهلاً الدولةَ اللبنانية. فهل يتلقّفُ حزبُ الله رسالةَ رئيسِ الجمهورية، أم يواصلُ التضحيةَ بلبنانَ واللبنانيّينَ ما يفتح عليهم أبوابَ جهنم؟ إذ، ورغم قسوةِ الإعتداءاتِ الإسرائيليّة، فإنّ مختلفَ التقاريرِ الإسرائيليّة تفيد أنّ ما حصل مجرّدُ "بروفا" لما يمكن أن يحصل في المستقبل القريب. واليوم شنّت إسرائيل ثماني غاراتٍ على الضاحية الجنوبيّةِ لبيروت، وهو رقمٌ مرتفعٌ جداً لم تصل إليه إسرائيل إلا مرّةً واحدة خلال الحربِ الحالية. أما في الجنوب فالتوغّلات مستمرة. وقد أضحى واضحاً أنّ الجيش الإسرائيليّ يسعى إلى السيطرة على حوالى عشرينَ موقعاً استراتيجيّاً في جنوب الليطاني كان يسيطر عليها قبل الإنسحابِ الإسرائيليّ في العام 2000. ومن خلال هذه السيطرةِ الناريّةِ تستطيع إسرائيل أن تتحكّم مباشرةً بالأرض. إقليمياً، الجميعُ في انتظار الثلاثاءِ الكبير وموقفِ الرئيس دونالد ترامب. فإذا نجحت المفاوضاتُ في الساعات الست والثلاثين المقبلة، فإنّ ترامب سيعلن ذلك، ما يفتح البابَ أمام إعادةِ فتحِ مضيقِ هُرمز، والبحثِ في وقفٍ لإطلاق النار. أما إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركيّة فانّ الثلاثاء سيكون "يومَ محطاتِ الكهرباءِ والجسورِ في آن معاً، فنحن سنضرب كلَّ شيء والإيرانيّون سيعيشون في جحيم" كما قال ترامب. فماذا سيقرّر حُكّامُ طهران؟ هل تنتصرُ المقاربةُ الواقعيّةُ على الممانعة الإيديولوجيّة، أم أنّ الجمهوريّة الإسلاميّةَ في إيران ستنتقل للمرّة الأولى من تنفيذ سياسةِ حافةِ الهاوية إلى تعريض نفسِها للسقوط في الهاوية؟ البداية من آخر مستجدات اليومِ الدمويِّ في الضاحية.

مقدمة تلفزيون "المنار"

لمريمَ المقدّسةِ سلامٌ من رجالِ الله، ولابنِها روحِ اللهِ السيّدِ المسيحِ عليهِ السلام، مباركينَ بالفصحِ المجيد، ومقرنينَ البركاتِ بصواريخِ القصاصِ من قتلةِ الأنبياء، أحفادِ "يوضاس الإسخريوطي" الذين يقودُهم الصهيونيّ، وما أكثرَهم في عالمِنا ومنطقتِنا ولبنان.

ومن أجلِ قيامةِ لبنان، ودفاعًا عن شعبِه، وصلت صواريخُ المقاومةِ الإسلاميّةِ المحمّلةُ ببركاتِ السيّدةِ المقدّسةِ إلى قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة في حيفا، فيما أصاب صاروخُ كروز بحريّ بارجةً عسكريّةً إسرائيليّةً في عمقِ البحر إصابةً مباشرة. فاستبشرَ أهلُ المقاومة، مستعيدينَ نداءَ سيّدِ شهداءِ الأمّة، وما يختزنُه من دلالاتٍ على بأسِ المقاومين، بأنّ البارجةَ الحربيّةَ الإسرائيليّةَ التي اعتدت على بنيتِنا التحتيّة وبيوتِ المدنيين، نظروا إليها تحترقُ وستغرقُ.

ومعَ تلكَ البارجة، احترقت مقارّ وبُنىً تحتيّةٌ لجيشِ العدو بصواريخِ المقاومين في مستوطناتِ ، كما دباباتُهم التي تحترقُ بجنودِها أمام عدساتِ الإعلامِ الحربي في جنوبِ لبنان. ومعها احترقت رواياتُ بنيامين نتنياهو ووزيرِ حربِه، تحت وطأةِ مواقفِ قادةِ الجيشِ أنفسِهم، ومنهم قائدُ المنطقةِ الشماليّة الذي أبدى دهشتَه من قوّةِ حزبِ الله، مؤكّدًا أنّ تفكيكَ ترسانتِه العسكريّة ليس هدفًا قابلًا للتحقيق ضمنَ العمليّةِ العسكريّة. وهو ما ذهبَ إليه أيضًا الرئيسُ السابقُ لمجلسِ الأمنِ القومي "غيورا إيلاند"، الذي خاطبَ المستوطنينَ وحكومتَهم بأنّه لا سبيلَ لوقفِ إطلاقِ الصواريخ عليهم إلّا بوقفِ الحرب. بل إنّ وزيرَ حربِهم السابق "يوآف غالانت" أشارَ إلى ما هو أبعد، متحدّثًا عن مأزقٍ استراتيجيٍّ حقيقيٍّ يتمثّلُ في تضاربِ الأهدافِ بين المؤسّسةِ العسكريّةِ والقيادةِ السياسيّة.

وبينَ الارتباكِ السياسيّ والإحباطِ العسكريّ، يلجأ الصهاينةُ إلى تكثيفِ الغارات وتوسيعِ رقعةِ الدمار، كما حدثَ في الضاحيةِ الجنوبيّةِ لبيروت، ويتكرّر يوميًّا في الجنوبِ والبقاع، فضلًا عن ارتكابِ المجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، كما في كفرحتا والجناح، في محاولةٍ للانتقام، مُتَوهِّمينَ أنّ ذلك سيُجبرُ بيئةَ المقاومة على الاستسلام.

وفي ظلّ إصرارِ البعض على توصيفِ مسارِ الاستسلام بالمفاوضاتِ والسلام، وتصويرِ الحربِ الصهيونيّةِ المستمرّةِ على لبنان منذ ستّةَ عشرَ شهرًا على أنّها حربُ الآخرين، هاربينَ من عجزِ الدولة أو تقصيرِها عن حمايةِ الوطن إلى التصويب على من يتصدّون للدفاعِ عنه بفلذاتِ أكبادِهم. فإنّ مختصرَ الجوابِ يتجلّى في قصّةِ قسطلِ مياهِ مرجعيون المثقوب بعدوان اسرائيلي، وتعجز الدولة عن اصلاحه كما أشارَ رئيسُ الجمهوريّة من بكركي.

أمّا القراءةَ الجديّةَ التي تُشيرُ الى مسارِ الأحداثِ في منطقتِنا والعالم، فتقودُ إلى مضيقِ هرمز، حيثُ يشتدُّ الخناقُ على دونالد ترامب وخياراتِه، وإلى سماءِ أصفهان، حيثُ تتساقطُ الطائراتُ الأميركيّة، مستعيدةً في الذاكرةِ الأميركيّة خيباتِ طبسَ المريرة.

مقدمة تلفزيون "أو تي في"

هل تكون مهلة صباح الثلاثاء فعلا حاسمة هذه المرة؟ ام تنضم الى سابقتيها: الاولى حين اعلن الرئيس عن بدء التفاوض بشكل مفاجئ، والثانية عندما مدد المهلة بما لم يكن يتوقعه احد؟

لا جواب الا عند شخص واحد هو دونالد ترامب، الذي واصل اليوم تهديد ايران، مستخدما كلمات وعبارات خارج المألوف السياسي، حيث كتب عبر منصة تروث سوشال: افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم.

اما عبر فوكس نيوز، فقال: إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا فإنني أدرس خيار نسف كل شيء والاستيلاء على النفط.

غير ان موقع اكسيوس نقل عن ترامب ان تجري مفاوضات عميقة مع إيران، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، وأضاف: المفاوضات تتقدم بشكل جيد، لكننا لا نصل أبداً إلى خط النهاية مع الإيرانيين.

واكد مصدران مشاركان في المحادثات لاكسيوس ان المفاوضات تُدار عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، وكذلك من خلال رسائل نصية بين مستشاري ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي.

وكشف المصدران ان وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا يحاولون بلورة حزمة إجراءات تسمح بتمديد إنذار ترامب مجددا وتدفع الطرفين نحو لقاء.

اما في لبنان العالق بين المطرقة والسندان، فالتوغل الاسرائيلي يتواصل، فيما اعلن ‏الجيش الإسرائيلي ان لواء جديدا من قوات الاحتياط انضم للقتال في جنوب لبنان، على وقع غارات مكثفة في الضاحية الجنوبية الى جانب الجنوب والبقاع.

اما السلطة التنفيذية، فمتفرجة وعاجزة، ليس فقط عن مواجهة الحرب او حتى ادارة الازمة، بل عن التصدي لمزايدات بعض المشاركين في الحكومة، في مقابل اصرار آخرين على الانخراط في حرب الاسناد الثانية المرفوضة من سائر اللبنانيين.

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

من الجناح إلى المصنع، ومن الضاحية إلى الخيام، مربع جغرافي كبير تحت القصف أو التلويح بالقصف، والبلدُ تحت النيران، من دون أن يلوح في الافق ما يشير إلى أن الضوء في نهاية النفق قريب.

وفيما لا مهلة للتصعيد في لبنان، الحربُ الأكبر، بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تلتهم المهل، وأحدثُها تلك التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، الخارج من زهوّ إنقاذ الطيار، الذي يضعُه في مصاف الأبطال لدى الشعب الأميركي وليس لدى الجمهوريين فقط.

المهلة لإيران تنتهي غدًا، فهل يتجرَّع المرشد الثالث سُمَّ الرضوخ للشروط الأميركية للإتفاق ومن بينها فتح مضيق هرمز؟ ليس من المؤشرات ما يشير إلى أن إيران تتمتع بالمرونة للقبول بهذه النقاط، لأنها لو كان توافق عليها لفعَلت ذلك بعد اغتيال المرشد الثاني، أما اليوم فالعين على الحرس الثوري الذي يبدو أنه هو الذي يقرر.

والعولمة تنطبق في الحروب أيضًا، بهذا المعنى يُفترض الإضاءة على دخول أوكرانيا على خط حرب المنطقة من خلال الزيارة اللافتة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكل من تركيا وسوريا، ما يؤكد تلازم َ وترابط الحرب الروسية الأوكرانية والحربَ في المنطقة، زيلينسكي استطاع أن يوقف شحنَ ٤٠٪؜ من النفط الروسي في أسبوعين.

إنها الحربُ الممتدة من الشرق الأوسط إلى روسيا وهناك خط ُ هذه الحرب الممتد ُ جنبًا إلى جنب مع خط أنابيب النفط.

مع انتهاء الأسبوع الخامس على الحرب مع إيران، وفي منتصف الأسبوع الخامس لحرب إسرائيل وحزب الله، الجامعُ المشترك بين الجبهتين أن الولايات المتحدة الأميركية تقرر هناك، وإسرائيلُ تقرر هنا.

وفي انتظار المرحلة التالية غرقٌ شامل في الغارات والخراب والدمار، من دون أفق واضح.

مقدمة تلفزيون "الجديد"

بالأمس صلبوه ويوم قيامته أكمل قتلةُ الأنبياءِ جريمتَهم من الجنوب أرضِ أولِ المعجزات حولوها إلى أرضٍ محروقةٍ مقطعة أوصالها "بخنجرٍ" من نار امتد إلى الضاحية الجنوبية بيومٍ هو الأعنف من الغارات ومنها إلى "جناحِ" الجنوبي بمجزرةٍ أودت بعشرات الشهداء والجرحى في غارةٍ مسحت حياً بأكمله عن بكرة ساكنيه قرب مستشفى حكومي بعد مرور المجزرة المتنقلة بكفرحتى التي نزحت بساكنيها والنازحين فيها تحت جُنْحِ الظلام إثر تهديد وأصيبت بمقتلِ عائلةٍ كاملة هُجرت إليها من كفرتبنيت لتضع آلةُ القتل والتدمير"نقطة" على المصنع بضم الشريان البري الذي يربط لبنان بسوريا عبر جديدة يابوس إلى بنك الأهداف ضمن نَسَقٍ تصاعديٍ هو الأخطر لفرض مزيدٍ من العزلة على لبنان بذريعة استخدام "طريق بيروت الشام" لتهريب السلاح . قد يُصرف الجنونُ الإسرائيلي على لبنان في سياقِ التصعيد الاستباقي على مسافة ساعاتٍ من انتهاء مهلة الإنذار التي منحها الرئيس الأميركي لإيران وفي السباق مع الوقت أُصيب ترامب "بمسٍّ " من التصاريح مزدوجةِ الرسائل والإشارات فعلى "الثلاثاء الكبير" هيأ العالمَ لرؤية الجسور ومحطاتِ توليد الطاقة وهي تتهاوى في شتى أنحاء إيران وكمن يُنبىء العالم بحادثةٍ فلكيةٍ نادرة قال لن يكون هناك أي شيء يضاهي ما سنقوم به وللتهديد تتمة مشروطة بإذا لم تُبرم إيران اتفاقاً معنا بسرعة فإنني أدرسُ خيارَ نسفِ كل شيء والاستيلاءِ على النفط وبين بين منحَ العفوَ لمن يتفاوضون نيابةً عن إيران كي يتمكنوا من مواصلة المحادثات وقال إن الإيرانيين يتفاوضون حالياً وهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقٍ معهم بحلول الغد وقبل أن تهدأ " عاصفةُ الحزم" صب غضبه على الإيرانيين فوصفهم بالمجانين وأمرهم بفتح مضيق هرمز اللعين وإلا فسيعيشون في الجحيم. ما بين موقفٍ وآخر يبدل ترامب موقفَه وما بدلت الأحداثُ في الميدان تبديلا فكلا الطرفين ترامب ونتنياهو وقعا في شر سقوف أهدافِهما العالية فيما طهران جرتهما إلى حرب استنزافٍ طويلة أسقطت فيها نظريةَ الحسم السريع مع انقلاب موازين الأهداف من إسقاط النظام والقضاء على البرنامج النووي وتدمير البرنامج الصاروخي حشرت طهران الحليفين في عنق هرمز وأبقت على مفتاح المضيق بيدها ومعه لا التفوق الجوي الإسرائيلي الأميركي ولا الصمود الإيراني في حربٍ غير متكافئة سيضع "خاتمةً للأحزان" بل قدرةُ كل طرف على فرض شكل النهاية ونقطتِه على سطر الإنذار الأخير وقد يكون الاجتماع العماني الإيراني جسر عبور نحو فك الكماشة عن هرمز من خلال بحث خياراتِ ضمانِ انسياب العبور في المضيق ومنه إلى ابعد من ذلك بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على جهود الوساطة أن وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا وبعد مكالمات هاتفية أجروها مع كل من ويتكوف وكوشنر وعراقجي يحاولون التوصل إلى حزمة إجراءات لبناء ثقة قد تؤدي إلى تمديد إنذار ترامب عند هذا الحد لم يسجل أي خرق وعلى العد العكسي الذي دخله العالم فإن لبنان نأى نحو الداخل وقام من بين "الأموات" ليحيي يوم القيامة بقداس عيد الفصح وبعد لقاء الراعي توجه رئيس الجمهورية إلى الرعية فعول على وعي الشعب اللبناني من أن لا خوف من حرب أهلية أو فتنة داخلية " وألف عدو برات الدار ولا عدو جوات الدار" وعن مبادرة لم تجد لها شريكاً قال إن التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً قبل أن يخاطب من دون أن يسميه بالقول "شو جايينا من الحرب تبعك" ووسط "جهنم الحمرا" لا يوجد من يلتفت لما يجري في المعتقلات الإسرائيلية حيث تنفيذاً لقانون الإعدام أنهى المتطرف بن غفير تفصيل الزي الأحمر.