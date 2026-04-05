الناطقة بإسم اليونيفيل: نعرب عن قلقنا إزاء سقوط قتلى وجرحى بين جنودنا من جراء حزب الله

أعربت الناطقة الرسمية بإسم "اليونيفيل" عن "قلقها إزاء إطلاق مقاتلي " " والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصاً على مواقعنا أو بالقرب منها، وهي أعمال تسببت بالفعل، للأسف، في سقوط قتلى وجرحى بين جنود حفظ السلام التابعين لنا".

وأضافت: "إن هذه الأنشطة تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر. ونُذكّر جميع الأطراف الفاعلة على الأرض بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات، كما نحثهم على وضع سلاحهم جانباً والعمل بجدية من أجل وقف إطلاق النار، إذ لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وإطالة أمده لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار لكلا الجانبين".