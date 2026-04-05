بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟

أكد رئيس بلدية ، موريس أسمر، أنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت الشقة شاغرة أم لا، في حال لم يُبلّغ صاحب الملك أو السكان البلدية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التأكد بشكل قاطع ما لم يُفد الجيران بوجود أي ساكن جديد.



وأوضح أن الشقة التي تم استهدافها ليست مؤجّرة رسميًا، ولا يوجد أي تسجيل لها في سجلات البلدية.



كما لفت إلى أن ثلاثة طوابق تضررت بشكل كبير، وهي الطابق الثالث والثاني والأول من الجهة الخلفية للمبنى.



أما بالنسبة للجهة المستهدفة، فأكد أسمر في حديث لـ” 24” أن القوى الأمنية تتولى التحقيقات اللازمة، مشيرًا إلى وجود شهود من سكان الحي تحدثوا عن شخص فرّ فور وقوع الاستهداف على دراجة نارية، فيما تعمل على تتبع كاميرات المراقبة لمعرفة وجهته

