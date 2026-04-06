القصف مستمر على الجنوب والبقاع.. شهداء وغارات متلاحقة

تواصل التصعيد فجر اليوم، مع سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، وأسفرت عن سقوط وجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات.



وفي بلدة برج رحال، أدى قصف استهدف منزلاً إلى سقوط شهيدين وجريح، إضافة إلى أضرار جسيمة. كما شهدت قرى تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمسيّر منذ ساعات الصباح، بعد غارات فجراً على بلدتي أرزون والغندورية.



وامتدت إلى كفرحتى وجبشيت وفرون ودبين، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة القلعة في حاروف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.



وفي الشرقي، شن غارتين فجراً على بلدتي قليا وزلايا.

في السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوب ، أدت في حصيلة نهائية إلى 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عاما واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحا من بينهم 8 أطفال، والغارة على سيارة في تول قرب آبار - قضاء أدت إلى استشهاد الاب والام وجرح طفليهما البالغين 9 و15 عاما".