لبنان
القصف مستمر على الجنوب والبقاع.. شهداء وغارات متلاحقة
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل التصعيد
الإسرائيلي
فجر اليوم، مع سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، وأسفرت عن سقوط
شهداء
وجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات.
وفي بلدة برج رحال، أدى قصف استهدف منزلاً إلى سقوط شهيدين وجريح، إضافة إلى أضرار جسيمة. كما شهدت قرى
قضاء صور
تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمسيّر منذ ساعات الصباح، بعد غارات فجراً على بلدتي أرزون والغندورية.
وامتدت
الغارات
إلى كفرحتى وجبشيت وفرون ودبين، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة القلعة في حاروف، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
وفي
البقاع
الشرقي، شن
الطيران الإسرائيلي
غارتين فجراً على بلدتي قليا وزلايا.
في السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوب
بيروت
، أدت في حصيلة نهائية إلى 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عاما واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحا من بينهم 8 أطفال، والغارة على سيارة في تول قرب آبار
فخر الدين
- قضاء
النبطية
أدت إلى استشهاد الاب والام وجرح طفليهما البالغين 9 و15 عاما".
مواضيع ذات صلة
الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوباً وبقاعاً.. وسقوط شهداء
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوباً وبقاعاً.. وسقوط شهداء
06/04/2026 09:16:54
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة
06/04/2026 09:16:54
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تضرب جنوب لبنان والبقاع وتوقع شهداء ومصابين
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تضرب جنوب لبنان والبقاع وتوقع شهداء ومصابين
06/04/2026 09:16:54
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
Lebanon 24
القصف مستمر.. غارات إسرائيلية على الجنوب وعدد الشهداء يرتفع
06/04/2026 09:16:54
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما هو أخطر من الحرب
Lebanon 24
هذا ما هو أخطر من الحرب
02:00 | 2026-04-06
06/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تقدم جنوبا
Lebanon 24
لا تقدم جنوبا
01:45 | 2026-04-06
06/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر لافت" عن المساعدات للنازحين كشفه مصدر اداري
Lebanon 24
"أمر لافت" عن المساعدات للنازحين كشفه مصدر اداري
01:30 | 2026-04-06
06/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا ركز عون على السلم الاهلي
Lebanon 24
لهذا ركز عون على السلم الاهلي
01:15 | 2026-04-06
06/04/2026 01:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
02:15 | 2026-04-06
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:00 | 2026-04-06
هذا ما هو أخطر من الحرب
01:45 | 2026-04-06
لا تقدم جنوبا
01:30 | 2026-04-06
"أمر لافت" عن المساعدات للنازحين كشفه مصدر اداري
01:15 | 2026-04-06
لهذا ركز عون على السلم الاهلي
01:01 | 2026-04-06
بعد حديث حزب الله عن استهداف بارجة في المتوسط.. هذا ما أعلنته بريطانيا
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
