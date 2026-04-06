لهذا ركز عون على السلم الاهلي

أشارت مصادر سياسية إلى أن تركيز رئيس الجمهورية على مسألة السلم الأهلي في موقفه الأخير من امس لم يكن عفوياً، بل جاء نتيجة قرار واضح اتخذه عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة بضرورة منع أي إشكالات داخلية أو حوادث قد تتطور إلى توترات أوسع في الشارع.

ووفق المعطيات، تم إبلاغ الجيش بهذا التوجّه قبل أكثر من أسبوع، مع التشديد على ضرورة الجهوزية الكاملة للتدخل السريع عند أي احتكاك أو توتر.

ويرى متابعون أن حديث امس حول السلم الأهلي يعكس هذا الخيار السياسي، ويؤكد وجود قرار رسمي حاسم بحماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى أي فتنة.

