"أمر لافت" عن المساعدات للنازحين كشفه مصدر اداري

لفت مصدر إداري يُعنى حالياً بشؤون النزوح والنازحين والمراكز والمساعدات التي تُوزَّع من قبل الحكومية، إلى أنّ معظم المساعدات التي يتم توزيعها منذ بداية هذه الحرب حتى اليوم، هي بمعظمها من المخزون الذي كان لا يزال صالحاً منذ الحرب الأولى أيام حكومة .وأشار المصدر إلى أنّ التخزين حينها تمّ بطريقة جيدة، ما ساعد على إعادة استخدام هذه المساعدات في الوقت الحالي. أضاف أنّ هذه الكميات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدّة الأزمة خلال موجة النزوح الكبيرة التي حصلت في بداية الحرب.ولفت المصدر إلى أنّ حجم المساعدات التي وصلت حتى اليوم لا يتجاوز 10% ممّا كان عليه خلال الحرب الأولى، الأمر الذي يشكّل عبئاً كبيراً على الحكومة الحالية.