تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أسعار الذهب.. إلى أين؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-04-2026 | 02:45
A-
A+
أسعار الذهب.. إلى أين؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل الذهب في مسار تصحيحي واضح بعد هبوطه الحاد، ما عكس تبدلاً سريعاً في الاتجاه الفني للسوق. فالتراجع القوي خلال الساعات الـ24 الماضية، لم يُظهر فقط فقدان الزخم الصعودي، بل أكد أيضاً أن السوق لم يعد قادراً على الحفاظ على مستوياته المرتفعة التي سجلها في الفترة الماضية.

في هذا السياق، قال مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" إنّه فنياً، كُسر سعر المتوسط اليومي عند نطاق 4,770 إلى 4,780 دولاراً، وهو ما يُعد إشارة مباشرة إلى انتقال السوق من مرحلة الصعود إلى مرحلة تصحيح هابط. كذلك، فإن الابتعاد عن مستويات الدعم السابقة عند 4,728 و4,644 دولاراً يعزز فكرة أن ضغوط البيع باتت أقوى، وأن المتعاملين يتجهون إلى الحذر مع اتساع التقلبات".

أضاف:" وبناءً على ذلك، فإن الاتجاه القريب للذهب يبدو مائلاً إلى مزيد من الضعف، ما لم ينجح السعر في العودة سريعاً فوق نطاق المتوسط المذكور، وبالتالي فالتراجع المرجّح قد يتوسع لما دون 4,644 دولاراً، لأن السوق يكون قد كسر المتوسط والدعم معاً، ما يعكس فقداناً واضحاً للزخم الشرائي". 
وحتى ذلك الحين، يبقى السوق تحت ضغط تصحيحي واضح، مع ترقب اختبار مستويات دعم أدنى في حال استمر الزخم السلبي.
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

إلى أين

لبنان24

الترا

الذهب

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24