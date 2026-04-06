تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما هو أخطر من الحرب

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
06-04-2026 | 02:00
A-
A+
هذا ما هو أخطر من الحرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غريب أمرنا نحن اللبنانيين. فقد اعتدنا على الحروب عبر تاريخنا. عشنا حروبًا أهلية، واجتياحات، واعتداءات، وأزمات أمنية متلاحقة، ودفعنا أثمانًا باهظة من دمنا وبيوتنا وأرزاقنا، ولا نزال. لكن، وعلى رغم قساوة هذه الحروب، بقينا مؤمنين، كما بعد كل تجربة وسقطة، بأن بلدنا سيقوم من جديد، خصوصًا أننا نؤمن ايمانًا عميقًا بأن القيامة لا بدّ آتية بعد الجلجلة. كنا نختبئ في الملاجئ عندما يشتّد القصف العشوائي. كنا ننتقل من منطقة إلى أخرى. نخسر بيوتنا، لكننا كنا في كل مرّة نعود لنعيد بناء ما تهدّم، لأننا نؤمن بأن الحياة أقوى من الموت مهما تعدّدت أسبابه. لكن في هذه الحرب اختلفت المقاييس وانعدمت الأوزان واختلت الموازين. من منّا لا يعرف كيف بدأت فيما القليل منّا يعرف كيف ستنتهي، إن انتهت على خير وسلامة. فما كان يحرّك دوافع البقاء والصمود لم تعد كما كان من قبل، وذلك لأن "اللعبة" قد أصبحت أكبر منّا جميعًا، حتى أكبر ممن كان حتى الأمس القريب يدعو إلى رمي إسرائيل في البحر.
أما اليوم، فالوضع مختلف. الحرب لم تعد وحدها ما يخيف اللبنانيين، بل المستقبل المفقود والمجهول. ولهذا السبب بالذات، هاجر قسم كبير منّا إلى ديار الله الواسعة. ولهذا السبب أصبح ثلث الشعب اللبناني نازحًا ومن دون مأوى أو ملجأ، ومن دون مستقبل. وهذه الهجرة إلى الخارج، وتلك الهجرة إلى الداخل، اللتان يشهدهما لبنان اليوم هما أخطر بكثير من الحرب بحدّ ذاتها.
في الحرب، يخسر البلد حجرًا، أما في الهجرة فيخسر بشرًا. في الحرب تُدمّر بيوت، أما في الهجرة فتُفرغ بيوت. في الحرب يسقط شهداء، أما في الهجرة فيسقط الأمل.
الهجرة ليست هجرة المغامرين ولا الباحثين عن الثراء، بل هجرة الخائفين على أولادهم، وهجرة المتعلمين، وهجرة الأطباء والمهندسين والأساتذة والطلاب. إنها هجرة الطبقة التي تبني الأوطان، لا الطبقة التي تعيش على ظهر الأوطان.
أخطر ما في هذه الهجرة أنها صامتة. لا ضجيج فيها، ولا صور دمار، ولا نشرات أخبار. فقط مطار امتلأ بدموع الوداع. أمهات يبكين بصمت، وشباب يحملون حقائبهم ويقولون إنهم سيعودون، وهم في داخلهم يعرفون أنهم قد لا يعودون.
لبنان اليوم لا ينزف فقط على الحدود، بل ينزف في كل مكان من العالم التجأ إليه اللبنانيون، وفي مراكز الايواء في العاصمة أو في الجبل أو في الشمال.
ولا يخسر فقط أرضًا مهددة بالاحتلال، بل يخسر عقولًا هاجرت، وكرامة تُهان خارج البيوت والأرزاق.
فلبنان اليوم، كما الأمس، لا يواجه فقط حربًا عسكرية، بل يواجه حربًا أخطر، وهي حرب تفريغ البلد من شبابه.
التاريخ يقول إن الأوطان يمكن أن تنهض بعد الحروب، ويمكن أن تُبنى من جديد بعد الدمار، لكن المشكلة الحقيقية تكون عندما يهاجر الناس. فالحجر يمكن تعويضه، أما الإنسان فلا يُعوّض بسهولة.
ولهذا، قد لا تكون المشكلة الكبرى في أن لبنان مهدد بحرب لا أفق لها ولا حدود، بل في أن لبنان مهدد بأن يصبح بلدًا بلا شباب، بلا طاقات، بلا مستقبل. وعندها لا يعود السؤال كم خسر لبنان في الحرب، بل كم خسر لبنان من أبنائه. الحروب تدمّر الأوطان، لكن الهجرة تفرغها. والأوطان الفارغة لا تحتاج إلى حرب لكي تسقط.
صحيح أن لبنان عرف موجات هجرة كبيرة خلال الحرب الأهلية، ولا سيما الهجرة المسيحية إلى كندا وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في مراحل كثيرة الأكثر كثافة، وذلك لأسباب عديدة، منها وجود جاليات لبنانية سابقة في هذه الدول، وسياسات الهجرة المفتوحة، والخوف الذي عاشته مناطق كثيرة خلال سنوات الحرب الطويلة. وقد تركت تلك الهجرة أثرًا ديموغرافيًا واضحًا لا يزال لبنان يعيش نتائجه حتى اليوم. لكن الهجرة التي تحصل اليوم، وهي داخلية، مختلفة تمامًا عن الهجرة التقليدية إلى خارج الحدود الجغرافية. في الحرب الأهلية كان اللبناني يهاجر لينجو بحياته. أما اليوم فهو يتمنى أن يهاجر لأنه لا يرى حياة في لبنان.
أكثر ما يؤلمني في هذه الأيام ليس ما يصل إلى مسامعنا من أخبار مقلقة ومحزنة، بل ما اسمعه من أصدقاء لي يقولون: "نيالك ظمتت". هم لا يدرون أن ما نعيشه في غربتنا قد يكون أقسى بكثير مما يعيشه أهلنا في وطن الغربة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

المستقبل

المسيحية

الاحتلال

إسرائيل

مسيحية

الطويل

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24