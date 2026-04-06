معبر المصنع في مرمى الاستهداف: هل يدخل لبنان مرحلة" الاختناق البري"؟

في ظلّ التصعيد العسكري المتسارع، عاد معبر المصنع الحدودي إلى واجهة المخاوف كهدف محتمل، بعد ان هددت اسرائيل باستهدافه في الساعات الماضية، ما يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تتجاوز البعد الأمني لتطال الاقتصاد والمجتمع والبنية الجغرافية للبنان. فالمعبر لا يُعدّ مجرد نقطة عبور، بل يشكّل شريانًا حيويًا يربط البلاد بعمقها العربي عبر الأراضي ، الأمر الذي يجعله عنصرًا أساسيًا في حركة التجارة والتنقّل.



تكمن الخطورة الأولى في البعد الاقتصادي، إذ إن أي استهداف مباشر أو حتى تعطيل جزئي للمعبر سيؤدي إلى شلل في حركة الاستيراد والتصدير البرّي. ومع اعتماد على هذا المنفذ كطريق رئيسي نحو الأسواق العربية، فإن إقفاله سيؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل بشكل كبير، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة أساسًا.



ولا تقلّ التداعيات الإنسانية خطورة، فالمعبر يشكّل منفذًا حيويًا لحركة المدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والنزوح. واستهدافه قد يؤدي إلى عزل آلاف الأشخاص ومنعهم من الخروج أو العودة، ما يفاقم أزمة النزوح الداخلي ويزيد الضغط على المناطق التي تستقبل أعدادًا كبيرة من ، في وقت تعاني فيه البنى التحتية والخدمات من هشاشة واضحة.



أما على المستوى الجغرافي، فإن تعطيل المعبر يضع لبنان في شبه عزلة برية، إذ يفقد صلته الأساسية بالعالم الخارجي عبر البر، ما يضاعف الضغط على المرافئ البحرية والمطار. وهذا الواقع يرفع كلفة العمليات اللوجستية ويؤثر على سلاسل الإمداد، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، ويزيد من هشاشة الأمن الغذائي. وعلى الرغم من وجود معابر اخرى تصل لبنان بسوريا، الا ان لمعبر المصنع خصوصية مميزة واهمية كبيرة في هذا الاطار، خصوصاً انه مفتاح لبنان الى وتحديداً الخليجية.



في موازاة ذلك، ينعكس أي استهداف على البنية التحتية المرتبطة بالمعبر، ولا سيما الطريق الدولية بين ودمشق، ما يؤدي إلى شلل في حركة الشاحنات ويُربك القطاعات الإنتاجية والتجارية. فالمسألة لا تقتصر على نقطة حدودية، بل تمتد إلى شبكة نقل كاملة تشكّل عصبًا حيويًا للاقتصاد اللبناني.



أمنيًا، يحمل استهداف المعبر مؤشرات على توسّع رقعة المواجهة، إذ ينقل التوتر إلى الحدود اللبنانية – السورية، ويزيد من المخاطر على المناطق البقاعية. كما أنه يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد إقليمي أوسع، خصوصًا إذا ما تم تفسيره كجزء من استراتيجية ضغط متعددة المستويات.



سياسيًا، لا يمكن فصل تداعيات هذا السيناريو عن الداخل اللبناني، حيث قد يؤدي ضرب مرفق حيوي بهذا الحجم إلى تعميق الانقسامات وزيادة الضغوط على السلطة السياسية، في ظل عجزها عن إدارة الأزمات المتلاحقة. كما قد يتحوّل الملف إلى مادة سجالية إضافية بين القوى السياسية، ما ينعكس مزيدًا من التوتر الداخلي.



في المحصلة، يشكّل معبر المصنع أكثر من مجرد حدود، إذ يمثل نقطة ارتكاز للاقتصاد والتنقل والاستقرار الاجتماعي. واستهدافه لا يعني فقط تعطيل حركة عبور، بل يضع لبنان أمام تحدٍّ مركّب قد يدفعه نحو مزيد من العزلة والضغط، في لحظة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى الحفاظ على ما تبقّى من مقومات الصمود.

