لبنان

الدكاش: نحن قوم لا نريد الا الدولة وحمايتها

Lebanon 24
06-04-2026 | 03:54
الدكاش: نحن قوم لا نريد الا الدولة وحمايتها
 اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، أن "مشاعر الغضب التي تجتاح الناس والرفاق في القوات اللبنانية بعد استباحة أمان بيوتهم وقتلهم فيها، واستشهاد الرفيقين بيار معوض وزوجته فلافيا، مفهومة ومبررة".

وقال في بيان:"نحن قوم لا نريد الا الدولة وحمايتها، كي لا تبقى أحياؤنا مستباحة لجبناء يختبئون فيها كالجرذان. هؤلاء الذين لم يترددوا في تحويل اهلهم و"بيئتهم الحاضنة" إلى دروع بشرية، لا يهتمون إذا تسببوا بقتل جميع اللبنانيين".

اضاف: "لا نزال ننتظر تقرير الأجهزة الأمنية وسنتابع معها الاجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرار هذه الجرائم".

واكد ان "سقفنا الدولة المُطالبة بحمايتنا. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فرض الموت علينا. نحن لا نخشى الشهادة، لكن في سبيل لبنان والدفاع عنه. لذا، سندفن رفيقينا ونصلي لهما وسنعرف كيف نحمي أهلنا ومناطقنا".
