الغارات تتجدد على الضاحية والعدوان مستمر على الجنوب.. هذه آخر التطورات الميدانية

تواصل العدوان على مناطق في الجنوب، مع سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدفت النبطية ومحيطها وعدداً من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى سقوط وعدة جرحى وأضرار واسعة، كما ونفذ الجيش الاسرائيلي غارة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الاثنين، بعد تحذير بإخلاء عدد من الاحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، نشره صباحا الجيش الاسرائيلي.



وفي أبرز التطورات، أسفرت غارة نفذتها مسيّرة قرب مستشفى غندور في النبطية الفوقا عن سقوط شهيد وجريح، فيما أدت غارة أخرى استهدفت "بيك أب" في ميفدون إلى إصابة شخصين. كما استهدفت غارة دراجة نارية في تول – النبطية، في وقت سُجلت فيه إصابة جراء استهداف دراجة نارية في منطقة الحمادية قرب صور، ما ادى إلى سقوط شهيد. كما تم استهداف رابيد على طريق الرشيدية ما ادى إلى سقوط إصابات.



وامتدت إلى مرتفع علي الطاهر، وسهل الميدنة في كفررمان، وأرض مفتوحة في البلدة نفسها، إضافة إلى بلدة بافليه في قضاء صور، بينما نفذت مسيّرة غارة على بلدة النبطية الفوقا.



وألقت الطائرات الاسرائيلية مناشير في مدينة صور فوق منطقة راس وطريق عام الرشيدية.



بالتوازي، طال القصف المدفعي أطراف وبلدة حبوش، كما استمر بشكل متواصل على أطراف النبطية الفوقا وكفررمان. وتضمنت المناشير أوامر وخرائط بوجوب الاخلاء.

وفي بلدة برج رحال، أدى قصف استهدف منزلاً إلى سقوط شهيدين وجريح، إضافة إلى أضرار جسيمة. كما شهدت قرى قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمسيّر منذ ساعات الصباح، بعد غارات فجراً على بلدتي أرزون والغندورية.



وامتدت الغارات إلى كفرحتى وجبشيت وفرون ودبين، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة القلعة في حاروف، ما أدى إلى سقوط 3 .



وفي الشرقي، شن الطيران الإسرائيلي غارتين فجراً على بلدتي قليا وزلايا.



في السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوب ، أدت في حصيلة نهائية إلى 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عاما واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحا من بينهم 8 أطفال، والغارة على سيارة في تول قرب آبار فخر الدين - قضاء النبطية أدت إلى استشهاد الاب والام وجرح طفليهما البالغين 9 و15 عاما".