|
لبنان
الغارات تتجدد على الضاحية والعدوان مستمر على الجنوب.. هذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
06-04-2026
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل العدوان
الإسرائيلي
على مناطق في الجنوب، مع سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدفت النبطية ومحيطها وعدداً من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى سقوط
شهيد
وعدة جرحى وأضرار واسعة، كما ونفذ الجيش الاسرائيلي غارة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت،
صباح اليوم
الاثنين، بعد تحذير بإخلاء عدد من الاحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، نشره صباحا الجيش الاسرائيلي.
وفي أبرز التطورات، أسفرت غارة نفذتها مسيّرة قرب مستشفى غندور في النبطية الفوقا عن سقوط شهيد وجريح، فيما أدت غارة أخرى استهدفت "بيك أب" في ميفدون إلى إصابة شخصين. كما استهدفت غارة دراجة نارية في تول – النبطية، في وقت سُجلت فيه إصابة جراء استهداف دراجة نارية في منطقة الحمادية قرب صور، ما ادى إلى سقوط شهيد. كما تم استهداف رابيد على طريق الرشيدية ما ادى إلى سقوط إصابات.
وامتدت
الغارات
إلى مرتفع علي الطاهر، وسهل الميدنة في كفررمان، وأرض مفتوحة في البلدة نفسها، إضافة إلى بلدة بافليه في قضاء صور، بينما نفذت مسيّرة غارة على بلدة النبطية الفوقا.
وفي أنصارية، استهدفت غارة حسينية البلدة من دون تسجيل إصابات، لكنها أدت أيضاً إلى تدمير مقر بلدية أنصارية الموجود في الطبقة السفلية من مبنى الحسينية.\
وألقت الطائرات الاسرائيلية مناشير في مدينة صور فوق منطقة راس
العين
وطريق عام الرشيدية.
وتضمنت المناشير أوامر وخرائط بوجوب الاخلاء.
بالتوازي، طال القصف المدفعي أطراف
مرجعيون
وبلدة حبوش، كما استمر بشكل متواصل على أطراف النبطية الفوقا وكفررمان.
وفي بلدة برج رحال، أدى قصف استهدف منزلاً إلى سقوط شهيدين وجريح، إضافة إلى أضرار جسيمة. كما شهدت قرى قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمسيّر منذ ساعات الصباح، بعد غارات فجراً على بلدتي أرزون والغندورية.
وامتدت الغارات إلى كفرحتى وجبشيت وفرون ودبين، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة القلعة في حاروف، ما أدى إلى سقوط 3
شهداء
.
وفي
البقاع
الشرقي، شن الطيران الإسرائيلي غارتين فجراً على بلدتي قليا وزلايا.
في السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوب
بيروت
، أدت في حصيلة نهائية إلى 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عاما واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحا من بينهم 8 أطفال، والغارة على سيارة في تول قرب آبار فخر الدين - قضاء النبطية أدت إلى استشهاد الاب والام وجرح طفليهما البالغين 9 و15 عاما".
