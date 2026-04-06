تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وقائع مؤلمة من رميش.. الأهالي متروكون لمصيرهم!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-04-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرخة موجعة من بلدة رميش الحدودية يلتقاها "
لبنان24
" في ظل الحرب المستمرة. الأهالي يشعرون بالخوف، وأقل ما قيلَ إن "الدولة تركتنا وحدنا خصوصاً بعدما غادر الجيش البلدة بينما بقيت لدينا عناصر من
قوى الأمن الداخلي
".
بلدة رميش متروكة لمصيرها حقاً، الكهرباء مقطوعة، المياه بالكاد مؤمّنة، فيما رفوف المتاجر فارغة. أما الطامة الكبرى فترتبط بعدم وجود مستشفى ينقذ أرواح السكان، فهؤلاء حقاً أمام حياة صعبة جداً في ظل نيران تحاصرهم من كل حدبٍ وصوب.
ولكن.. هل سيغادر السكان أرضهم؟ الكلام الحاسِم "لا.. لن نغادر، وسنبقى".. هكذا قالت سيدة من آل
العلم
من بلدة رميش لـ"لبنان24"، مؤكدة أن الصمود لن ينكسر رغم الصعاب، وقالت: "هناك أكثر من 6000 نسمة في رميش، والجميع مصر على البقاء حتى لو تناولنا الحشائش.. إن خرجنا، فلن نعود، وبالتالي فإن سيناريو ترك الأرض مرفوض".
يوم أمس الأحد، احتفل المسيحيون بـ"عيد
القيامة
" (الفصح). صحيحٌ أن الكنائس في المناطق الحدودية رفعت الصلوات احتفالاً، لكنّ الغصة كبيرة جداً. عند هذا الأمر تتوقف العلم وفي قلبها غصة شديدة وتقول: "جاء العيد علينا مثقلاً بالحزن والألم.. كنا نتمنى أن نفرح بعيد القيامة (الفصح) يوم أمس الأحد، لكن الخوف يحكم حياتنا، خصوصاً أنّ هناك عائلات كثيرة تفرق أبناؤها".
تشرحُ العلم واقع القرية في ظلّ انسداد كل طرقاتها، مؤكدة أنَّ "الوضع صعب جداً"، وتضيف: "الخطر كبير جداً هنا، فنحنُ نسمع الاشتباك ونرى القذائف الآتية من كل حدبٍ وصوب. الصواريخ الاعتراضية أيضاً نراها في سمائنا، في حين أن الكثير من هذه الصواريخ سقطت على أرضنا ما أسفرت عن خسائر مادية".
خلال الاتصال مع
"لبنان24"
، يخرق صوت قذيفة حديث العلم، لكن الأخيرة تُكمل قائلة: "البلدة تواجه أزمة حقيقية، فنحنُ نعاني من عدم وجود مواد غذائية، فالمتاجر فارغة ولا قدرة على تأمين أي بضائع من الخارج لأن الطرقات مُقفلة.. صحيح أنه لدينا مؤن في منازلنا لكنَّ ما لدينا سينفد في النهاية".
وتضيف: "منذ بدء الحرب، انقطعت الكهرباء لدينا، ونعتمد حالياً على اشتراكات المولدات. في الوقت نفسه، فإن خطوط المياه الرئيسية قُصفت ونشتري من الآبار الموجودة لدينا. أيضاً، الاتصالات تعيسة، ونعاني كثيراً من رداءتها. الأوضاع صعبة جداً ولكننا مستمرون بالصمود والبقاء".
وطالبت العلم بفتح ممر إنساني للبلدة لتأمين المواد الغذائية، مشيرة إلى أنَّ "البلدة تحتاج إلى مستشفى ميداني لمعالجة الناس وإنقاذ الحالات الطارئة"، وتابعت: "قبل يومين، أصيب أحد الشبان بأزمة قلبية، والطبيب الموجود في البلدة أسعفه وقدم له ما يلزم طبياً لكن الرجل كان بحاجة إلى مستشفى. أيضاً، كانت هناك سيدة حامل بحاجة إلى عناية طبية دقيقة، وقد طُلب منها المغادرة لكي تدخل المستشفى وقد انتظرت أسبوعاً كاملاً حتى تمكنت من ذلك خارج البلدة".
وتختم العلم بالقول: "نريدُ الدولة ولا نريد سواها.. نحن متمسكون بأرضنا لأننا ولدنا فيها ولن نترك منازلنا.. في الوقت نفسه، فإن بقاءنا هو تمسك بلبنانيتنا ولن نتنازل عنها رغم أي شيء".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب لنيويورك تايمز: قرار الإطاحة أو عدم الإطاحة بالحكومة الإيرانية الحالية متروك للشعب الإيراني
ترامب لنيويورك تايمز: قرار الإطاحة أو عدم الإطاحة بالحكومة الإيرانية الحالية متروك للشعب الإيراني
عودة في أحد الشعانين: مؤلم أن يبقى الشعب مثقلا بالأوجاع وقلقاً على مصيره
عودة في أحد الشعانين: مؤلم أن يبقى الشعب مثقلا بالأوجاع وقلقاً على مصيره
مخزومي: لا يمكن الاستمرار في التعايش مع واقع من يقرر مصير وطن بأكمله
مخزومي: لا يمكن الاستمرار في التعايش مع واقع من يقرر مصير وطن بأكمله
أهالي المعتقلين اللبنانيين في سوريا يطالبون بكشف مصير أبنائهم
أهالي المعتقلين اللبنانيين في سوريا يطالبون بكشف مصير أبنائهم
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
قوى الأمن الداخلي
القيامة
لبنان24
الرئيسي
المسيح
فالمت
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
شهداء... هذه حصيلة "غارة كفررمان"
شهداء... هذه حصيلة "غارة كفررمان"
هدف إسرائيلي داخل لبنان.. عين سعاده تكشفه
هدف إسرائيلي داخل لبنان.. عين سعاده تكشفه
المُستهدف ليس "حزب الله".. ماذا وراء قصف الجسور؟
المُستهدف ليس "حزب الله".. ماذا وراء قصف الجسور؟
تفجير وقصف... هكذا يبدو الوضع الأمنيّ الآن في الجنوب
تفجير وقصف... هكذا يبدو الوضع الأمنيّ الآن في الجنوب
سلام تلقى اتصالاً من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت أي ذريعة "مرفوض"
سلام تلقى اتصالاً من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت أي ذريعة "مرفوض"
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:57 | 2026-04-06
شهداء... هذه حصيلة "غارة كفررمان"
هدف إسرائيلي داخل لبنان.. عين سعاده تكشفه
المُستهدف ليس "حزب الله".. ماذا وراء قصف الجسور؟
تفجير وقصف... هكذا يبدو الوضع الأمنيّ الآن في الجنوب
سلام تلقى اتصالاً من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت أي ذريعة "مرفوض"
ناصر الدين: نحن مع النازحين بمستشفياتنا ومراكزنا للرعاية الأولية
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24