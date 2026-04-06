شبكة حاولت تنفيذ عملية خطف بدافع الابتزاز.. وشعبة المعلومات تفككها

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، توافرت معطيات لدى حول تعرّض المواطن (خ. ع.) لمحاولة خطف فاشلة أثناء مغادرته أحد الأندية الرياضية في ، حيث ترجّل شخص ملثّم من سيّارة نوع “مرسيدس” سوداء اللون-كان على متنها أربعة أشخاص- وشهر مسدّسًا حربيًّا بوجهه، إلا أنّ (خ. ع.) تمكّن من الفرار.



على الفور، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويُدعى:



– إ. ف. (مواليد عام 1999، لبناني) كان متواجدًا داخل السّيّارة المستخدمة في العمليّة.



بتاريخ 2-4-2026، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة ضهر – ، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا. كذلك تمّ توقيف الشّخص الملثّم الذي شهر المسدّس، وتبيّن أنّه يدعى: (س. أ. ح.)



بالتّحقيق معهما، أنكرا ما نُسِبَ إليهما، إلا أنّهما عادا واعترفا بتنفيذ محاولة الخطف، وذلك بإيعاز من شخصٍ يدعى:



ع. ر. (مواليد عام 1983، لبناني)

وبالاشتراك مع آخر من الجنسية السوريّة يدعى: (ع. ك.)، وهو المخطّط والمنظّم للعمليّة.



بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من توقيف الأخيرَين.



اعترف الموقوفون بأن الهدف من محاولة الخطف كان ابتزاز والد الضّحية للحصول على المال.



كما تبيّن أن (ع. ر.) من أصحاب السّوابق الجرميّة، ويوجد بحقّه /12/ مذكّرة عدليّة.



أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.

Advertisement