وزير الصحة تفقد المستشفى التركي في صيدا: خطة طوارئ مستمرة

تفقد العامة راكان ناصر الدين، المستشفى التخصصي للإصابات والحروق في صيدا يرافقه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في زيارة هدفت إلى دعم جهوزية المستشفيات الحكومية في المدينة والاطلاع ميدانياً على احتياجاتها، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لمواكبة تداعيات الحرب.







وأكد ناصر الدين في تصريح للصحافيين فور وصوله، أن " تواصل تنفيذ خطة طوارئ متكاملة لتأمين استمرارية القطاع الصحي"، مشيراً إلى أنه "كلما طال أمد الحرب يتم تطوير الخطط ووضع بدائل لضمان تلبية الاحتياجات سواء في مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات الحكومية، إضافة إلى تأمين الأدوية والإسعافات الأولية لمراكز النزوح".







وشدد على أن "الوزارة مستمرة في تغطية الاستشفاء الحكومي للنازحين غير المضمونين بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "الواقع الصحي في مدينة صيدا ممسوك رغم وجود نواقص طبيعية بفضل التعاون بين مراكز الرعاية والمستشفيات والجهات المحلية"، موجهاً التحية للطواقم الطبية والإسعافية على جهودها.







وحذّر الوزير ناصر الدين من "استمرار الاستهداف للمراكز الصحية والطواقم الإسعافية"، مشيراً إلى "سقوط عشرات الشهداء في صفوف المسعفين في انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية"، معتبرا أنه "لا ضمانات لعدم استهداف المرافق الصحية".







وأوضح ناصر الدين خلال مؤتمر صحافي عقده في المستشفى، بمشاركة النائب البزري ومديرة المستشفى منى الترياقي، أن "تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية جاء نتيجة استثمارات سابقة بدعم من جهات عدة ابرزها البنك الدولي والبنك الإسلامي، اضافة إلى موازنة وزارة الصحة ما مكّنها من الصمود في محطات مفصلية من جائحة إلى الظروف الأمنية الراهنة مع الإقرار بوجود تحديات تتعلق بالإمكانات المالية والبشرية".







كما أثنى على إدارة المستشفى التركي وفريقه الطبي، مؤكداً "أهمية هذا الصرح كمركز متخصص لمعالجة الإصابات (Trauma Center) على مستوى الجنوب ولبنان خصوصاً بعد تطويره ما يجعله ركيزة أساسية في الاستجابة للحالات الطارئة.







وختم الوزير بتأكيد "استمرار الدعم للمستشفيات سواء عبر المعدات أو المساهمات المالية والمتابعة الإدارية"، داعياً إلى "تضافر الجهود لضمان استمرارية الخدمات الصحية"، آملاً ب"وقف العدوان وعودة الظروف الأفضل"، ومحيياً تضحيات الشهداء من العاملين في القطاع الصحي.







البزري







كما وكانت كلمة للنائب البزري اثنى فيها على زيارة الوزير الثانية للمدينة، معتبرا ان "الوزير في زيارته الاولى وفى بما وعد به وانه على تجاوب دائم مع متطلبات المدينة الصحية ويعبر عن نموذج متقدم للوزارة في هذا المجال"، مشيرا إلى ان "جزء من الصمود الحقيقي حتى يبقى المجتمع متماسكا يكون بالصمود الصحي"، آملا تأمينه بجهود القطاع الصحي الذي هو نموذج لاي قطاع صحي بالعالم، وقال: "اليوم الأزمات التي مرت على وبقي القطاع الصحي متماسكا وهذا مثال يحتذى به"، مثنيا على "جهود القطاع الصحي بأكمله في ظل هذا الظروف".







الترياقي







من جهتها أوضحت مديرة المستشفى منى الترياقي أن "العمل يتركّز على تعزيز أقسام الحروق والصدمات لمواكبة الضغط المتزايد مع إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والجرحى دون إهمال باقي المرضى رغم محدودية الإمكانات".







وأشارت إلى "توسيع الخدمات بما يشمل متابعة بعض حالات الحروق خارجياً لإفساح المجال للحالات الأكثر خطورة واستقبال مرضى من النازحين لتلقي العلاج الكيميائي، إضافة إلى التحضير لافتتاح قسم غسيل الكلى قريباً وتوسعة العناية الفائقة لرفع الجهوزية".







جولة على الأقسام







بعد ذلك جال ناصر الدين برفقة البزري والترياقي والحاضرين على أقسام المستشفى.

