آخر خبر عن الهزة الأرضية في لبنان.. إليكم ما قاله خبير بارز

قال الخبير الجيولوجي إنَّ "الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون، اليوم الإثنين، جاءت بقوة 4.5 درجات وفق تحديثات المرصد الأورومتوسطي، وحصلت تحت تحت قاع البحر بعمق 10 كلم وعلى بعد 64 كلم من مدينة صور".



وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال النمر إنَّ "الفوالق الأرضية في منطقة ارتكاز الهزة هي ثانوية وعميقة، وحركتها طبيعية وليست ذات علاقة بالتفجيرات الجارية في ".