رئيس بلدية عنايا وكفربعال زار دير مار مارون - عنايا للتهنئة بالعيد

زار رئيس بلدية عنايا وكفربعال مارك عبود يرافقه مختار البلدة جان كلود ابي سليمان وخادم الرعية الأب شربل وعدد من أبناء الرعيتين، دير مار مارون - عنايا، حيث قدم التهاني لرئيس الدير الأب ميلاد طربيه وجمهوره بعيد الفصح المجيد.







واثنى عبود على الدور الذي تقوم به الرهبانية ، وخلال الزيارة صودف وجود السفير البابوي في المونسنيور باولو بورجيا حيث تم تبادل التهاني بالعيد بينهما .







ونوّه عبود بأداء بورجيا "الذي أثبت بأنه أكثر من قاصد رسولي يؤدي مهمة دبلوماسية محدّدة ، الذي عكس بصورة عمليّة القيم وتعاليم السيّد المسيح من خلال قربه من الناس وما يعيشونه من أزمات ، واحتضان المهدّدين والموجوعين لاسيما في القرى الحدودية المسيحية المحاصرة وبثّ روح الأمل والرجاء والصمود فيهم في ظرف دقيق وحساس يمرّ به لبنان فترك عند من التقاهم شعور الإطمئنان والسلام الروحي رغم قساوة الواقع الحالي ، مستعيداً رسالة البابا لاون خلال زياته الأخيرة للبنان والتي كانت رسالة تعزيز للوجود والإيمان".

