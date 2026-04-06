لبنان

الخطيب محذرا: اسرائيل تحاول استبدال فشلها في القضاء على المقاومة بإشعال الفتنة بين اللبنانيين

Lebanon 24
06-04-2026 | 06:14
حذر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب من المحاولات الجارية لاشعال فتنة داخلية تتجاوب مع مساعي العدو الاسرائيلي في هذا الصدد. 



وقال العلامة الخطيب في بيان: "ان اسرائيل التي تؤكد يوما بعد يوم فشلها في القضاء على المقاومة في لبنان، تعمل جاهدة لاستبدال هذا الهدف بإشعال الفتنة الداخلية بين اللبنانيين، وليس استهداف بعض الاماكن في مناطق النزوح سوى واحدة من هذه المحاولات، وكان اخرها امس في منطقة عين سعادة في جبل لبنان". 



اضاف: "لذلك ننبه اخواننا المسيحيين خاصة وشركاءنا في الوطن من هذه المحاولات الإسرائيلية الخبيثة التي لا تخدم سوى العدو، وتستبدل الأثمان التي يدفعها اللبنانيون نتيجة العدوان الاسرائيلي، بأثمان اكثر كلفة بين اللبنانيين انفسهم، مع ما يؤدي ذلك من شروخ تستعيد اجواء الحرب الاهلية. ولذلك فإن المطلوب من الجميع المزيد من التعقل والتبصر والحكمة لنفوت على الاعداء اهدافهم الخبيثة". 



وختم العلامة الخطيب: "اننا ننبه السلطات الرسمية ايضا الى هذا الواقع، وندعو القوى العسكرية والامنية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للحؤول دون الفتنة الداخلية. كما ندعو أهلنا وأبناءنا بالدرجة الاولى الى التصرف بحكمة وعدم الانجرار الى الاستفزازات".



وكان العلامة الخطيب اجرى اتصالات بعدد من القيادات الروحية اليوم، لمناسبة عيد الفصح، وتداول معهم في الشؤون الراهنة، مؤكدا وجوب التعاون لمنع الفتنة الداخلية. 
