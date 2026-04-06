وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في حاريص: مستمرون في جهود رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن استهدفت بشكل مباشر فريقا من المسعفين في الهيئة الصحية الاسلامية مساء أمس في بلدة حاريص ، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة.

وجدّدت شجب واستنكار الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على القطاع الصحي في ، بما يؤكد المؤكد وهو أن إسرائيل ترفض الإلتزام بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لجهة حماية العاملين الصحيين في أماكن النزاع.

وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في جهودها لرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية في هذا المجال، مع توجيه التحية الخالصة للشهداء الذين يبذلون أرواحهم في سيبل الخدمة الإنسانية.

