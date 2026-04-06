إستشهاد المواطن برنار الحج... مسيّرة استهدفته

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد المواطن الحج من بلدة طمبوريت، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة كان يقودها، في منطقة الحمادية في محيط مدينة صور.

