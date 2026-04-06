خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها، وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللبنانية
.
بتاريخ 3-4-2026، وأثناء تنفيذ دورية من مفرزة استقصاء البقاع
في وحدة الدرك الإقليمي
مهمّة حفظ أمن ونظام بمناسبة الجمعة العظيمة في مدينة زحلة
، وبعد انتهاء مسيرة درب الصليب
، تمّ الاشتباه بسيارة نوع “هيونداي” على متنها عدد من الشبان، حيت جرى ضبطها بعد محاولة السائق الفرار.
بتفتيش السيّارة عثر بداخلها على:
– كمّية من حشيشة الكيف، ودفتر لفّ.
– بندقيّتين نوع كلاشنكوف مع تسعة مماشط عائدة لهما داخل جعبة حربية.
– مسدّس وممشط عائد له.
– سكّين حربية وقناع وجه.
على الفور، جرى توقيف جميع من كان بداخلها، وهم:
– ع. ش. (مواليد 2004، لبناني)
– آ. ح. (مواليد 2008، لبناني)
– ن. ق. (مواليد 2005، لبناني)
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء
المختصّ.