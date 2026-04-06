لبنان

خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)

Lebanon 24
06-04-2026 | 06:55
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها، وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللبنانية.

 بتاريخ 3-4-2026، وأثناء تنفيذ دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي مهمّة حفظ أمن ونظام بمناسبة الجمعة العظيمة في مدينة زحلة، وبعد انتهاء مسيرة درب الصليب، تمّ الاشتباه بسيارة نوع “هيونداي” على متنها عدد من الشبان، حيت جرى ضبطها بعد محاولة السائق الفرار.

بتفتيش السيّارة عثر بداخلها على:

– كمّية من حشيشة الكيف، ودفتر لفّ.

– بندقيّتين نوع كلاشنكوف مع تسعة مماشط عائدة لهما داخل جعبة حربية.

– مسدّس وممشط عائد له.

– سكّين حربية وقناع وجه.

على الفور، جرى توقيف جميع من كان بداخلها، وهم:

– ع. ش. (مواليد 2004، لبناني)

– آ. ح. (مواليد 2008، لبناني)

– ن. ق. (مواليد 2005، لبناني)

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
