خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها، وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق .



بتاريخ 3-4-2026، وأثناء تنفيذ دورية من مفرزة استقصاء في وحدة مهمّة حفظ أمن ونظام بمناسبة الجمعة العظيمة في ، وبعد انتهاء مسيرة ، تمّ الاشتباه بسيارة نوع “هيونداي” على متنها عدد من الشبان، حيت جرى ضبطها بعد محاولة السائق الفرار.



بتفتيش السيّارة عثر بداخلها على:



– كمّية من حشيشة الكيف، ودفتر لفّ.



– بندقيّتين نوع كلاشنكوف مع تسعة مماشط عائدة لهما داخل جعبة حربية.



– مسدّس وممشط عائد له.



– سكّين حربية وقناع وجه.



على الفور، جرى توقيف جميع من كان بداخلها، وهم:



– ع. ش. (مواليد 2004، لبناني)



– آ. ح. (مواليد 2008، لبناني)



– ن. ق. (مواليد 2005، لبناني)



سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة المختصّ.

Advertisement