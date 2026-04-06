سلام تلقى اتصالاً من نظيره الإسباني: التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت أي ذريعة "مرفوض"

تلقّى اتصالاً من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي عبّر عن دعم للبنان وسلامة أراضيه، ولقرارات ، لا سيما ما يتعلق بحظر النشاط العسكري لـ" ".



كذلك، دان سانشيز الاعتداءات على قوات اليونيفيل، مؤكداً ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.



وذكر سانشيز أنّ إسبانيا ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومساندته، وقد خصصت مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9 ملايين .



، ثمّن سلام دعم إسبانيا على الصعيدين الإنساني والسياسي، ومساهمتها في قوات اليونيفيل، وأشار إلى أن التوغل في تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل، وأن على وقف عملياتها الحربية والانسحاب من كامل الأراضي .

