المُستهدف ليس "حزب الله".. ماذا وراء قصف الجسور؟

وسط الحديث المستمر عن "دفع" باتجاه منطقة شمال وتجريد جنوب النهر من السلاح، قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إن هذا الكلام بات يتكرر باستمرار من دون وجود قدرة على تطبيقه ميدانياً وجغرافياً.



وقالت المصادر إنَّ "حزب الله" لا يحتاج إلى الطرقات الأساسية "حصراً" للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه والعكس صحيح، ذلك أن "الحزب" لديه طرقاته الخاصة وأيضاً ممراته تحت الأرض لتأمين انتقال سريع من شمال النهر إلى جنوبه.



وقالت المصادر إن تدمير الجسور فوق هدفه زيادة الضغط على أكثر من الضغط على "حزب الله"، في حين أن الترابط الجغرافي بين المناطق الجنوبية يجعل "الحزب" قادراً على الانتقال بسهولة سواء بجسور أو غير جسور، لاسيما أن مجرى الليطاني ليس عريضاً أو واسعاً في أماكن عديدة، وبالتالي فإن ضيق المجرى وقرب الضفاف من بعضها، كلها عوامل تسهل انتقال آليات أو عناصر عبره.

Advertisement