تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المُستهدف ليس "حزب الله".. ماذا وراء قصف الجسور؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-04-2026 | 07:54
A-
A+
المُستهدف ليس حزب الله.. ماذا وراء قصف الجسور؟
المُستهدف ليس حزب الله.. ماذا وراء قصف الجسور؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسط الحديث الإسرائيلي المستمر عن "دفع" حزب الله باتجاه منطقة شمال نهر الليطاني وتجريد جنوب النهر من السلاح، قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إن هذا الكلام بات يتكرر باستمرار من دون وجود قدرة على تطبيقه ميدانياً وجغرافياً.

وقالت المصادر إنَّ "حزب الله" لا يحتاج إلى الطرقات الأساسية "حصراً" للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه والعكس صحيح، ذلك أن "الحزب" لديه طرقاته الخاصة وأيضاً ممراته تحت الأرض لتأمين انتقال سريع من شمال النهر إلى جنوبه.

وقالت المصادر إن تدمير الجسور فوق الليطاني هدفه زيادة الضغط على الدولة اللبنانية أكثر من الضغط على "حزب الله"، في حين أن الترابط الجغرافي بين المناطق الجنوبية يجعل "الحزب" قادراً على الانتقال بسهولة سواء بجسور أو غير جسور، لاسيما أن مجرى الليطاني ليس عريضاً أو واسعاً في أماكن عديدة، وبالتالي فإن ضيق المجرى وقرب الضفاف من بعضها، كلها عوامل تسهل انتقال آليات أو عناصر عبره.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

حزب الله بات

نهر الليطاني

الإسرائيلي

اللبنانية

الدولة ال

الليطاني

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24