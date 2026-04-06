إشادةٌ بـالاحترافية الاستثنائية.. إليكم ما نفّذته بلدية صيدا

استقبل رئيس بلدية الدكتور مصطفى حجازي، في البلدي، العامة ركان ناصر الدين، يرافقه النائب الدكتور البزري، بحضور وفريق والمتطوعين، للاطلاع على سير أعمال الإغاثة والخدمات الصحية المقدمة للنازحين في المدينة.



وخلال الجولة، أشاد الوزير ناصر الدين بالمهنية العالية والاحترافية في إدارة غرفة عمليات بلدية صيدا، لاسيما في ملفي الدواء والاستشفاء لضمان استمرارية العلاج للنازحين في مراكز الإيواء والمنازل، معتبراً أن نموذج التكافل في صيدا يمثل احتضاناً وطنياً جامعاً.



، أكد النائب البزري أن التنسيق المباشر مع ضرورة لتعزيز كفاءة الاستجابة الصحية والبيئية، ودعم المستوصفات وتأمين لوازم الإسعاف الأولي. فيما شكر رئيس البلدية مصطفى حجازي الوزير ناصر الدين على دعمه، مؤكداً أن اهتمام الوزارة بتمكين المرافق الطبية في صيدا هو الركيزة الأساسية للاستمرار في أداء الواجب تجاه الوافدين إلى المدينة.





Advertisement