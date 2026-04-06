بالفيديو... هكذا تُواصل إسرائيل نشاطها العسكريّ في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "قوات لواء "غولاني" بقيادة الفرقة 36، تُواصل نشاطها البري المركّز لتوسيع نطاق منطقة التأمين في ".

وأضاف في بيان: "حتى الآن دمّرت القوات الإسرائيليّة أكثر من 300 بنية تحتية جوًا وبحرًا من بينها مخازن أسلحة ومبان مفخخة ومواقع رصد للعدوّ".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات عشرات العناصر، وعثرت على أكثر من 10 فتحات أنفاق تحت الأرض ومئات قطع الأسلحة".

— (@AvichayAdraee) April 6, 2026