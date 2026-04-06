بالفيديو... هكذا تُواصل إسرائيل نشاطها العسكريّ في جنوب لبنان

#عاجل 🔸تواصل قوات لواء غولاني بقيادة الفرقة 36، نشاطها البري المركّز لتوسيع نطاق منطقة التأمين في جنوب لبنان.
🔸حتى الآن دمّرت القوات أكثر من 300 بنية تحتية إرهابية جوًا وبحرًا من بينها مخازن أسلحة ومبان مفخخة ومواقع رصد للعدو.
🔸بالإضافة إلى ذلك قضت القوات على عشرات العناصر… pic.twitter.com/AK5bAAJTHv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2026
