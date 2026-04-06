تشديد إجراءات وتعليمات.. ماذا جرى في اجتماع الحجار وقادة الأمن؟

عقد والبلديات أحمد اجتماعاً مع لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بحضور رئيس العميد محمود قبرصلي، لمتابعة الأوضاع الأمنية في في ظل الاعتداءات المستمرة، والتدابير المتخذة في مختلف المناطق.



وطلب الوزير الحجار تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بين والجيش اللبناني والبلديات، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ وتعزيز الأمن الاستباقي حمايةً للمواطنين ومنعاً لزعزعة الاستقرار.



وفي سياق متصل، استقبل الحجار وفداً من منطقة العرقوب برئاسة مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، وبحضور رؤساء اتحادات بلديات العرقوب والحاصباني وأعضاء من "اللقاء التنموي لمنطقة العرقوب".

واطلع الوزير على واقع المنطقة وحاجات الأهالي الصامدين، مؤكداً تضامنه الكامل مع قرى العرقوب وحاصبيا والبلدات الحدودية، ومشدداً على متابعة الوزارة لتأمين الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما التقى الوزير النائب أحمد الخير وعرض معه آخر المستجدات الراهنة.



