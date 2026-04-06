لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الجبل.. بحثُ المستجدات المحلية والإقليمية

استقبل رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في دارته في الجاهلية، وفداً من " القومية" ضم رئيس ربيع بنات، ورئيس حزب "الراية الوطني" علي حجازي، ورئيس " العربي" شاكر برجاوي، إلى جانب رئيس الحرس القومي العربي أسعد ، وبحضور قيادات من حزب التوحيد وأمين سر لقاء الأحزاب الوطنية.



تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، حيث أدان المجتمعون العدوان بشدة، محذرين من محاولات زعزعة الاستقرار. وشدد الحاضرون على ضرورة تعزيز الحوار بين واعتماد مقاربة وطنية جامعة تغلب المصلحة لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور لبلورة مواقف مشتركة تحمي البلاد وتعزز صمودها في مواجهة التحديات الراهنة.





Advertisement