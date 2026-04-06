إشكال وإطلاق نار في الضنية.. هذا ما حصل

وقع إشكال في بلدة بيت زود - بين عدد من الأشخاص، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار.

وفي التفاصيل، فقد أقدم المدعو "ن.ز". على إطلاق النار باتجاه كل من "ب.ط" و "ع.ط" و "ه.ز"، ما أدى إلى إصابتهم بطلقات نارية في الأقدام.





وعلى الفور، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما جرى نقل الجرحى إلى في لتلقي العلاج.