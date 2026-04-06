بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مجمّع إقامة تحت الأرض في الجنوب!

#عاجل العثور على مجمّع إقامة تحت الأرض يحتوي على مخزون من الوسائل القتالية



أضاف: "تواصل قوات الاحتياط التابعة للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، نشاطها البري المركّز لتوسيع نطاق المنطقة الأمنية في ".تابع: "حيث عثرت القوات على مجمّع إقامة تحت الأرض يحتوي على معدات عسكرية ووسائل قتالية من بينها سترات عسكرية، قذائف RPG وعبوات ناسفة".أكمل: "وفي أنشطة إضافية، عثرت القوات على عدة مخازن أسلحة شملت وقاذفات RPG وأسلحة قنص ومعدات مخصصة للإقامة لفترات طويلة".ختم: "كما رصدت القوات خلال عمليات التمشيط موقع مراقبة لحزب الله وتم تدميره بسرعة في قصف من دبابة".