لبنان
قصف وغارات.. إليكم آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
06-04-2026
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنَّ العدو
الإسرائيلي
، اليوم الإثنين، سلسلة هجمات استهدف عدداً من المناطق
اللبنانية
.
وقصف العدو مناطق الحمادية، ميدون،
جويا
، بيدر حبوش، بلاط
مرجعيون
، مزرعة الحمرا، أرنون، بنت
جبيل
، عيناتا، تولين، مجدل سلم، برغز - الأحمدية،
الطيبة
، جديدة
أنصار
، تينا، الحنية، يحمر الشقيف، حبوش، القليلة، صير الغربية، تولين، الزرارية، بلاط، طيردبا،
كونين
، يانوح ووادي جيلو.
إلى ذلك، ذكرت المعلومات أن الغارة التي طالت حبوش أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح.
وبعد ظهر اليوم، نشرت
وزارة الصحة العامة
التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على
لبنان
.
وذكر التقرير أنَّ العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 6 نيسان ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد الجرحى الى 4639.
