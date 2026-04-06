قصف وغارات.. إليكم آخر التطورات الميدانية

شنَّ العدو ، اليوم الإثنين، سلسلة هجمات استهدف عدداً من المناطق .

وقصف العدو مناطق الحمادية، ميدون، ، بيدر حبوش، بلاط ، مزرعة الحمرا، أرنون، بنت ، عيناتا، تولين، مجدل سلم، برغز - الأحمدية، ، جديدة ، تينا، الحنية، يحمر الشقيف، حبوش، القليلة، صير الغربية، تولين، الزرارية، بلاط، طيردبا، ، يانوح ووادي جيلو.

إلى ذلك، ذكرت المعلومات أن الغارة التي طالت حبوش أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح.



وبعد ظهر اليوم، نشرت التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على .



وذكر التقرير أنَّ العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 6 نيسان ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد الجرحى الى 4639.