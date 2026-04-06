لبنان
عن "غارة عين سعادة".. ماذا أعلن الجيش؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
12:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
بتاريخ 5 / 4 /2026 حوالي الساعة 21:00، تعرضت شقة في منطقة
عين سعادة
- المتن لاستهداف إسرائيلي معادٍ بقنبلتين من نوع GBU-39 الذي يطلَق من طائرة أو بارجة، في سياق العدوان الواسع على
لبنان
. وقد حضرت وحدة مختصة من الجيش إلى مكان الاعتداء وأجرت المسح الميداني لجمع الأدلة، وتَبين بالنتيجة أنّ القنبلتين اخترقتا سطح المبنى ثم الطابق الرابع، وانفجرتا في الطابق الثالث المستهدَف بالاعتداء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من سكان الطابق نفسه، وإصابة آخرين بجروح. كما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود مستأجِرين جدد في المبنى.
وفيما تَبيّن أنّ أحد الأشخاص شوهد وهو يغادر المبنى بواسطة دراجة نارية بعد الاعتداء مباشرة، يتواصل التحقيق لكشف هويته والوقوف على بقية التفاصيل.
تدعو
قيادة الجيش
إلى عدم إطلاق التكهنات حيال هذا الاعتداء، والتحلي بالوعي والمسؤولية، بانتظار انتهاء التحقيق.
