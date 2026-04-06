بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 41 بلدة جنوبية!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصو "إكس": "انذار عاجل إلى سكان وتحديدًا في القرى التالية: النميرية، البابلية المروانية، لكفور - تول (النبطية)، كفر بدا (صور) ، مزرعة كثرة الرز، مزرعة كفر جوز, كفروة، مزرعة ، مزرعة الواسطة، مزرعة الحسينية، العاقبية، مزرعة جمجم، مطرية الشومر, عبا (النبطية)، غسانية، انصار (النبطية)، مزرعة الداودية، الدوير، ، عدوسية، دير تقلا، , ، اللوبية، صرفند، مراح الحباس، مزرعة الاوساميات، انصارية، البيسارية، زفتا، مزرعة بصفور, قعقعية الصنوبر، زرارية، دوير، مصيلح، نجارية، سكسكية، الشرقية، مزرعة بصيلة، البياضة".أضاف: "أنشطة تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر ".