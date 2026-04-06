بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 41 بلدة جنوبية!

06-04-2026 | 12:27
بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 41 بلدة جنوبية!
بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 41 بلدة جنوبية! photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصو "إكس": "انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: النميرية، البابلية المروانية، لكفور - تول (النبطية)، كفر بدا (صور) ، مزرعة كثرة الرز، مزرعة كفر جوز, كفروة، مزرعة اليهودية، مزرعة الواسطة، مزرعة الحسينية، العاقبية، مزرعة جمجم، مطرية الشومر, عبا (النبطية)، غسانية، انصار (النبطية)، مزرعة الداودية، الدوير، خرطوم، عدوسية، دير تقلا، عدلون, تفاحتا، اللوبية، صرفند، مراح الحباس، مزرعة الاوساميات، انصارية، البيسارية، زفتا، مزرعة بصفور, قعقعية الصنوبر، زرارية، دوير، مصيلح، نجارية، سكسكية، الشرقية، مزرعة بصيلة، البياضة". 

  أضاف: "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني". 

