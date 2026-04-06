"حزب الله" يُغلق "الكاميرات"!

لوحظ أنَّ عناصر مدنية تابعة لـ" " باتت تستخدم هواتف بـ"كاميرات مغلقة"، وذلك تجنباً لأن تكون تلك الهواتف مخترقة من خلال كاميراتها.



وتبين أن إغلاق الكاميرات يتم من خلال عازلٍ جلدي مخصص للهواتف بات يُوضع عليها من الخارج، ما يجعلها غير فعالة.



الإجراءات هذه يتخذها "الحزب" مؤخراً لاسيما ضمنَ شبانه المنتشرين في الأحياء والمناطق المشمولة بالتهديدات لاسيما في الجنوب.





