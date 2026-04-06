تراجع حاد في حركة المبيعات هذا العام

يشكو عدد كبير من أصحاب محال وصفحات بيع الشموع المزينة الخاصة بعيد الشعانين، من تراجع حاد وغير متوقّع في حركة البيع هذا العام، وذلك بعد انتهاء أسبوعي الشعانين لدى الطائفتين والروم الأرثوذكس. وقد وصف بعضهم حجم المبيعات بأنها "بالأرض"، لا سيما أنّهم كانوا يعوّلون على هذه المناسبة لتحقيق أرباح أساسية.



ويرجّح عدد من البائعين أنّ هذا التراجع يعود إلى الارتفاع المستمر في الأسعار، في ظل الحرب التي ترخي بثقلها على المنطقة، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية. كما أشاروا إلى أنّ أولويات العائلات تبدّلت، حيث باتت تتركّز على الأساسيات، على حساب المصاريف المرتبطة بالمناسبات.

