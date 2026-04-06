الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لبنان لا يقوم إلا بحياده

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الاحتفالي السنوي التقليدي على نية فرنسا، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة حنا علوان، الياس نصار، بولس مطر، امين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الخاص الأب كميليو مخايل، الاب جورج يرق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعقيلته وأركان السفارة في ، المدير العام للجمعية لخدمة الكنائس الشرقية oeuvre d'orient المونسنيور هيوغ دو فوالومون على رأس فريق من متطوعي الجمعية الذين يؤدون رسالة في عدد من المناطق ، الوزير السابق زياد بارود وحشد من الفاعليات والمؤمنين.





بعد الإنجيل المقدس باللغتين الفرنسية والعربية القى البطريرك الراعي عظة قال فيها: "يسعدني أن أحتفل اليوم معكم بهذه الليتورجيا الإلهية على نية بلدكم الصديق فرنسا. فنسأل الله أن يقبل صلاتنا من أجل فرنسا وسلامها واستقرارها ونموّها، رئيساً وشعباً ومؤسسات. ويطيب لي أن أرحّب بالمدير العام لمؤسسة l'Œuvre d'Orient، حضرة المونسنيور Hugues de Woillemont، وأشكره وكل أعضاء المؤسسة، وخاصة ممثلها في لبنان العزيز Vincent ومعاونيه، على جميع المساعدات المتنوعة التي تقدمها بسخاء، بفضل توجيهاتكم، حضرة المونسنيور مديرها العام. فنسأل لكم النجاح في مسؤوليتكم الجديدة، وللمؤسسة دوام النموّ. وفي المناسبة، أهنئكم على مرور 170 سنة على تأسيسها".







أضاف: "مريم المجدلية، يقول الإنجيل، هي "التي أخرج منها الرب يسوع سبعة شياطين" (مر 16، 9)، للدلالة أنها كانت معروفة بكثرة خطاياها. هذه تابت، وغفر لها يسوع جميع خطاياها، عندما دخلت بيت سمعان الفرّيسي حيث كان يسوع، وغسلت رجليه بالطيب والدموع ونشّفتها بشعر رأسها، فقال يسوع لسمعان: "مغفورة لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبّت كثيرًا" (لو 7: 47). فبتوبتها العظيمة، غُفرت لها خطاياها الكثيرة، وغيّرت سيرة حياتها كليًّا. ما يعني أنها اختبرت "قيامة القلب"، فصارت جديرة بأن يتراءى لها المسيح القائم من الموت أوّلًا، ويسلّمها إعلان بشرى قيامته، لأنها صارت جديرة بالتصديق. لقد أصبحت رسولة القيامة لدى رسل المسيح. يا لعظمة سرّ التوبة. إنّه المعمودية الجديدة التي يولد فيها الإنسان ابنًا لله من فيض محبة المسيح الذي مات فداءً عن خطايا البشرية جمعاء، وقام لتبريرنا. وقد اختبر القيامة قبل حصولها ذاك لصّ اليمين الذي صُلب مع يسوع، عندما انتهر رفيقه لصّ ، وهو يجدّف على المسيح المصلوب، إذ التفت إلى يسوع وقال له بكثير من التوبة: "اذكرني متى تأتي في ملكوتك! فأجابه يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس". (لو 23: 42 – 43)".







وتابع: "إنّنا نحتفل بقيامة الرب يسوع، الحدث الأعظم في تاريخ البشرية، الحدث الذي بدّل مجرى الزمن، وغيّر معنى الحياة، وفتح أمام الإنسان باب الرجاء الذي لا يُقفل. فلو لم يقم المسيح، لكان إيماننا باطلاً، ورجاؤنا وهماً، ولكان الموت هو النهاية الحتمية لكل إنسان ولكل شيء. لكن المسيح قام، فصار الرجاء حقيقة، وصارت الحياة أقوى من الموت، وصار الإنسان مدعوّاً إلى حياة جديدة لا تزول. القيامة ليست حدثاً نؤمن به فقط، بل حياة نعيشها كل يوم، عندما نختار الحقيقة، ونتمسّك بالمحبة، ونرفض الاستسلام. والقيامة هي أيضاً سلام. فالمسيح القائم هو ربّ السلام، وهو الذي قال: "السلام لكم" (لو 24: 36). ونحن أبناء هذا السلام، مدعوون أن نحمله في قلوبنا، وأن ننشره في حياتنا. نريد سلاماً في داخل الإنسان، سلاماً في المجتمع، وسلاماً في الوطن. فالقيامة التي لا تصنع سلاماً تبقى ناقصة، والإيمان الذي لا يتحوّل إلى سلام لا يكتمل. وإذا كانت القيامة قد غيّرت تاريخ البشرية، فهي أيضاً دعوة لتغيير واقعنا الوطني اللبناني. فلبنان اليوم يعيش مرحلة دقيقة، تتراكم فيها الأزمات وتتداخل فيها التحديات. دمار وقتل وتشريد خلّفته الحرب الدائرة بين وإسرائيل، تعدّيات مستمرة على الأرض والسيادة، أزمات اقتصادية واجتماعية أثقلت كاهل المواطنين. تراجع في مؤسسات الدولة أدخل البلاد في حالة من القلق والجمود".







وختم: "هذه الحرب والاعتداءات مرفوضة من الدولة اللبنانية ومن الشعب، لأنها تمسّ كرامة الإنسان وتضرب الاستقرار، ولا يمكن القبول بها كأمر واقع دائم. فإنها تحاصر الصامدين في بلداتهم مطالبين بالسلام وإيقاف الحرب. ونطالب بفتح ممرات إنسانية لتمرير المواد الغذائية والأدوية وسواها من حاجات يومية، بموجب القوانين الدولية. اعني اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بموادها 23 و55 و56 و59، وبروتوكولها الإضافي الأول للعام 1977 في مادتيه 54 و70، وقرار مجلس الأمن 1701 في مادته 11 (د). لبنان ليس وطناً للموت، بل للحياة. هو مساحة لقاء، ووطن مدعو ليعيش دوره كاملاً بعيداً عن كل ما يشوّه هويته. لبنان لا يقوم إلّا بحياده، حيادٍ نابع من رسالته، حيادٍ يحفظه من الانزلاق في صراعات الآخرين، حيادٍ يبعده عن التوترات والمؤامرات والتحديات التي ليست له، حيادٍ يجعله مساحة لقاء لا ساحة نزاع. إنه الحياد الناشط الإيجابي، حياد لا يعني الانغلاق، بل الحضور الفاعل، حياد لا يعني الضعف، بل القوة في الثبات على الرسالة، حياد يحمي لبنان ويصون دوره ويثبّت استقراره. فلبنان، بموقعه وغناه وتاريخه، لا يجوز إلا أن يكون حيادياً، بعيداً عن محاور الصراع، ثابتاً في رسالته، أميناً لهويته، وفياً لدوره كجسر بين الشرق والغرب. لقد قام لبنان عبر تاريخه مرات عديدة، وفي كل مرة نهض من تحت الركام. واليوم، رجاؤنا أن تكون قيامته قيامة حقيقية، ثابتة، قائمة على أسس الحق والحياة. فالمسيح قام مرة واحدة وفتح طريق الحياة، ولبنان مدعو ليقوم قيامته الصادقة الحقيقية، قيامته التي تعيد إليه رسالته، وتجعله منارة رجاء في هذا الشرق. فالمسيح قام! حقًّا قام!".







في ختام القداس، تم تبادل التهاني بعيد الفصح ثم توجه الجميع للمشاركة في مأدبة الغداء التي اقامها الراعي على شرف الوفد الفرنسي، والقى البطريرك كلمة ترحيبية بالمناسبة شكر في خلالها فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المستمر للبنان سائلا الله ان يمدهم بالنعم والسلام والإستقرار والتطور كما شكر جمعية الأوفر دوريان الممثلة بمديرها العام على المساعدة المتواصلة التي تقدمها للبنانيين.







واعتبر البطريرك الراعي ان "القداس على نية فرنسا وهذا اللقاء ما هو الا تأكيد على العلاقة التاريخية العريقة التي تربط لبنان بفرنسا وهي تتخطى الأعراف الديبلوماسية وتعبر عَن صَداقَةٍ راسِخَةٍ تَجَذَّرَت عَبْرَ القُرون".







وعرض البطريرك الراعي للمحطات التاريخية التي صاغت العلاقة بين لبنان وفرنسا مستذكرا ما كتبه القِدّيسُ لُويس إِلى المَوارِنَةِ في القَرنِ الثّالِثَ عَشَر، مُؤَكِّدًا حِمايَتَهُ لَهُم وَاعتِرافَهُ بِمَكانتِهِم الرُّوحيّة، ثُمَّ تَوَقَّفَ عِندَ مُبادَرَةِ ناپوليون الثّالِث عام 1860، الَّتي وَضَعَت أُسُسَ تَثبيتِ الجَبَلِ وَفَتَحَت الطَّريقَ أَمامَ مَسارٍ سَيُفضي إِلى وِلادَةِ الكِيانِ اللُّبنانيّ الحَديث.







ووجه تحية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مُنوِّهًا بِ"الجُهدِ الَّذي بَذَلَهُ وَيَبذُلُهُ لِمُسانَدَةِ لُبنانَ في مَراحِلِه العَصيبة، وَلا سِيَّما بَعدَ كارِثَةِ اِنفِجارِ مَرفَإِ بَيروت".







السفير الفرنسي





بدوره، القى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو كلمة شكر فيها البطريرك الراعي على الاحتفال بالقداس التقليدي على نية فرنسا لافتا الى "تقاسم الصداقة المرتكزة على الإحترام المتبادل والثقافة والتاريخ بين البلدين. هذه الصداقة التي تجسدت مع البطريرك الحويك اب لبنان الكبير الذي أسس لهذا التقليد، المنتقل من جيل الى جيل تجسيدا للوفاء والاخوة والقيم المتبادلة بين لبنان وفرنسا".





ونقل ماغرو تحية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والسطات والشعب الفرنسي الى غبطته لافتا الى "الظروف الاستثنائية التي يتم فيها هذا اللقاء مع انغماس لبنان مرة جديدة في حرب لم يخترها، تضرب المدنيين وتوقع آلاف القتلى والجرحى وتهجر المواطنين من بيوتهم، وتثقل كاهلهم".





وأثنى ماغرو على "دور الكنيسة المارونية بقيادة البطريرك الراعي في هذه الأوقات المؤلمة، هذه الكنيسة التي اختارت الحضور في الوقت الذي اختار فيه الآخرون الصمت، واختارت التجذر في الوقت الذي تتم فيه الدعوة الى فقدان الأمل والهروب"، منوهاً بـ"دور الكرسي الرسولي وعظة قداسة البابا في عيد القيامة، ومبادرات السفير البابوي الجريئة وزياراته الى عدد من البلدات الحدودية كدعم لبقاء المواطنين في بلداتهم".





وختم السفير الفرنسي مرحبا بزيارة البطريرك الراعي المرتقبة الى البلدات الحدودية معتبرا ان "دور الكنيسة والفاتيكان هو الحفاظ على المواطنين المسيحيين داخل بلداتهم للحفاظ على النسيج اللبناني الحي لهذه الجماعات"، واصفا إياه ب"فعل مقاومة سلمي قيمته لا تثمن، ومن اجله تواصل فرنسا العمل بالطرق الدبلوماسية وعلى الارض ليعود السلام الى لبنان".







