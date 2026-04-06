عون ودرغام زارا ضاهر وسكاف وقدما إليهما "مقترح حماية لبنان"

زارَ وفد من " " ضم النائبين سليم عون وأسعد درغام النائب ميشال في دارته في الفرزل، وقدّما له "مقترح حماية ". وكان تأكيد لأهمية الحوار والتضامن الوطني، ونبذ الإنقسامات والصراعات، وكذلك التمسك بمرجعية الدولة والشرعية والجيش اللبناني.







وأكد المجتمعون موقفهم بحصرية السلاح في يد الدولة، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون، وشدد ضاهر على أهمية لغة الحوار والعقل والوحدة الوطنية.







والتقى عون ودرغام رئيسة "الكتلة الشعبية" مريام في وقدما إليها "مقترح حماية لبنان". وكان اتفاق على أهمية دعم الجيش والدولة والشرعية في ظل التداعيات الخطيرة للحرب، كما أكد المجتمعون تعزيز مبادرات التلاقي والإنفتاح وكل ما من شأنه دعم .

