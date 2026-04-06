بسبب الأوضاع.. بلدية لبنانية منعت "التجول والتجمعات"

أعلنت بلدية البابلية سلسلة إجراءات "بسبب الظروف الأمنية والتهديدات القائمة، وحرصاً على سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العام"، منعت فيها "منعاً باتاً التجول والتحركات في البلدة ابتداءً من السابعة مساءً وحتى إشعار آخر، على أن يشمل القرار إقفال جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومنع التجمعات في الطرق والأماكن العامة والالتزام بالبقاء في المنازل".







وطلبت من جميع الأهالي "التقيد التام بهذا القرار تحت طائلة المسؤولية، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم".